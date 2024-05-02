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    «Зенит» ушел от поражения в матче с ЦСКА в Кубке России

    ЦСКА — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    Счет открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный, а восстановил статус-кво точный удар Александра Ерохина.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    ЦСКА — Зенит 1:1
    Голы: : (17'), 1:0 Антон Заболотный (53'), 1:1 Александр Ерохин (84') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Diveev I., Agapov I., Oblyakov I. Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Вендел, Дмитрий Васильев, Артур, Ильзат Ахметов, Педро Энрике, Родриго, Иван Сергеев

    Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

    ЦСКА является действующим победителем Кубка России.

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