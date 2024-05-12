Бавария
Вольфсбург
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, однако точно финишируют в тройке сильнейших.
В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 69 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.
Бавария — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Мюнхенская команда 90 раз поразила ворота соперника и 41 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре баварцы уступили «Штутгарту» (1:3), а до этого переиграли «Айнтрахт» (2:1), «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0),
Перед этим же «Бавария» проиграла «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).
(8:1).
Среди недели подопечные Томаса Тухеля провели ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов против «Реала» (1:2) и покинули самый престижный клубный турнир Европы.
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Тарек Бауманн, Буна Сарр, Рафаэль Геррейру и Кингсли Коман.
Состояние команды: сезон для «Баварии» проходит провально, поскольку команда уже точно останется без трофеев.
Впервые за долгое время мюнхенцы останутся без трофеев.
В «Баварии» также продолжаются поиски нового главного тренера, поскольку Томас Тухель принял решение покинуть коллектив после окончания сезона.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком лиги и уже ни за что не борется в этом сезоне.
В настоящий момент коллектив из Вольфсбурга имеет в своем активе 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
«Волки» смогли 40 раз поразить ворота соперника и 51 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» смогли победить «Вольфсбург» (3:0), «Фрайбург» (2:1) и «Бохум» (1:0).
До этого «Вольфсбург» проиграл «Лейпцигу» (0:3) и «Боруссии» (1:3).
Перед этим же подопечные Ральфа Хазенхюттля смогли взять верх над «Вердером» (2:0).
Не сыграют: из-за повреждений на поле не выйдут Лукас Нмеча и Маттиас Сванберг.
Состояние команды: «Вольфсбург» уже решил задачу сохранения прописки в элите и теперь может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему.
Этот сезон точно нельзя назвать удачным, поскольку перед его началом ставилась задача попадания в зону еврокубков.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» выиграл 3 последних матча
- «Бавария»не может выиграть на протяжении 3 матчей во всех турнирах
- «Бавария» не проигрывает «Вольфсбургу» на протяжении 19 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.00, а победа «Вольфсбурга» — в 7.40.
ТБ 2,5 оценивается в 1.37, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.10.
- 1.72Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.93Фулхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.74Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: после вылета из Лиги чемпионов «Бавария» должна реабилитироваться перед болельщиками и победить. Она вполне может это сделать уверенно.
Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.85.
Прогноз: команды постоянно забивают в последних матчах, поэтому наверняка и тут забьют в ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.60.