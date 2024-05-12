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    «Бавария» и «Вольфсбург» забьют друг другу

    «Бавария» — «Вольфсбург». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Германии 12 мая 2024 года

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    Томас Мюллер («Бавария»)
    12 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Начало игры — в 18:30 мск. «Бавария» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Мая 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 18:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, однако точно финишируют в тройке сильнейших.

    В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 69 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.

    Бавария — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

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    Мюнхенская команда 90 раз поразила ворота соперника и 41 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре баварцы уступили «Штутгарту» (1:3), а до этого переиграли «Айнтрахт» (2:1), «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0),

    Перед этим же «Бавария» проиграла «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).
    (8:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Среди недели подопечные Томаса Тухеля провели ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов против «Реала» (1:2) и покинули самый престижный клубный турнир Европы.

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Тарек Бауманн, Буна Сарр, Рафаэль Геррейру и Кингсли Коман.

    Состояние команды: сезон для «Баварии» проходит провально, поскольку команда уже точно останется без трофеев.

    Впервые за долгое время мюнхенцы останутся без трофеев.

    В «Баварии» также продолжаются поиски нового главного тренера, поскольку Томас Тухель принял решение покинуть коллектив после окончания сезона.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком лиги и уже ни за что не борется в этом сезоне.

    В настоящий момент коллектив из Вольфсбурга имеет в своем активе 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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    • «Волки» смогли 40 раз поразить ворота соперника и 51 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» смогли победить «Вольфсбург» (3:0), «Фрайбург» (2:1) и «Бохум» (1:0).

    До этого «Вольфсбург» проиграл «Лейпцигу» (0:3) и «Боруссии» (1:3).

    Перед этим же подопечные Ральфа Хазенхюттля смогли взять верх над «Вердером» (2:0).

    Не сыграют: из-за повреждений на поле не выйдут Лукас Нмеча и Маттиас Сванберг.

    Состояние команды: «Вольфсбург» уже решил задачу сохранения прописки в элите и теперь может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему.

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    Этот сезон точно нельзя назвать удачным, поскольку перед его началом ставилась задача попадания в зону еврокубков.

    Статистика для ставок

    • «Вольфсбург» выиграл 3 последних матча

    • «Бавария»не может выиграть на протяжении 3 матчей во всех турнирах

    • «Бавария» не проигрывает «Вольфсбургу» на протяжении 19 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.00, а победа «Вольфсбурга» — в 7.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.37, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.10.

    Прогноз: после вылета из Лиги чемпионов «Бавария» должна реабилитироваться перед болельщиками и победить. Она вполне может это сделать уверенно.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.85.

    Прогноз: команды постоянно забивают в последних матчах, поэтому наверняка и тут забьют в ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.60.

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    «Бавария» — «Вольфсбург». 12 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Начало игры — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург» с коэффициентом 1.85.
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