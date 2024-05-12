12 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Начало игры — в 18:30 мск. «Бавария» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, однако точно финишируют в тройке сильнейших.

В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 69 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.

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Мюнхенская команда 90 раз поразила ворота соперника и 41 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре баварцы уступили «Штутгарту» (1:3), а до этого переиграли «Айнтрахт» (2:1), «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0),

Перед этим же «Бавария» проиграла «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).

(8:1).

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Среди недели подопечные Томаса Тухеля провели ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов против «Реала» (1:2) и покинули самый престижный клубный турнир Европы.

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Тарек Бауманн, Буна Сарр, Рафаэль Геррейру и Кингсли Коман.

Состояние команды: сезон для «Баварии» проходит провально, поскольку команда уже точно останется без трофеев.

Впервые за долгое время мюнхенцы останутся без трофеев.

В «Баварии» также продолжаются поиски нового главного тренера, поскольку Томас Тухель принял решение покинуть коллектив после окончания сезона.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком лиги и уже ни за что не борется в этом сезоне.

В настоящий момент коллектив из Вольфсбурга имеет в своем активе 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Волки» смогли 40 раз поразить ворота соперника и 51 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» смогли победить «Вольфсбург» (3:0), «Фрайбург» (2:1) и «Бохум» (1:0).

До этого «Вольфсбург» проиграл «Лейпцигу» (0:3) и «Боруссии» (1:3).

Перед этим же подопечные Ральфа Хазенхюттля смогли взять верх над «Вердером» (2:0).

Не сыграют: из-за повреждений на поле не выйдут Лукас Нмеча и Маттиас Сванберг.

Состояние команды: «Вольфсбург» уже решил задачу сохранения прописки в элите и теперь может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему.

Этот сезон точно нельзя назвать удачным, поскольку перед его началом ставилась задача попадания в зону еврокубков.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» выиграл 3 последних матча

«Бавария»не может выиграть на протяжении 3 матчей во всех турнирах

«Бавария» не проигрывает «Вольфсбургу» на протяжении 19 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.00, а победа «Вольфсбурга» — в 7.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.37, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.10.

Прогноз: после вылета из Лиги чемпионов «Бавария» должна реабилитироваться перед болельщиками и победить. Она вполне может это сделать уверенно.

Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.85.

Прогноз: команды постоянно забивают в последних матчах, поэтому наверняка и тут забьют в ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.60.