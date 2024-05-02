В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Англии, Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

Конец апреля получился для «Челси» максимально эмоциональным. По итогам этого отрезка в СМИ снова заговорили о возможном увольнении Маурисио Почеттино.

«Синие» дважды подвели своего главного тренера: сначала они проиграли «Манчестер Сити» (0:1) в полуфинале Кубка Англии, упустив возможность завершить сезон с трофеем, а потом шокировали ужасной игрой в матче с «Арсеналом».

«Челси» проиграл на поле «канониров» со счетом 0:5. Понятно, что соперник сейчас чуть-чуть на другом уровне, однако такое избиение все равно стало сюрпризом.

Правда, «Челси» довольно быстро пришел в себя. В прошлую субботу команда Почеттино сыграла вничью с «Астон Виллой» — 2:2. В этой игре лондонский клуб забил и третий мяч, который был отменен после очень спорного решения арбитра.

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«Тоттенхэм» тоже провалил недавние матчи. Сначала «шпоры» потерпели поражение от «Ньюкасла» — 0:4, а потом тоже уступили «Арсеналу» (2:3).

Скорее всего, предстоящее лондонское дерби порадует нейтральных болельщиков. Есть подозрение, что «Челси» и «Тоттенхэм» устроят перестрелку.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.47.

«Марcель» — «Аталанта»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что «Аталанту» ждет ад на «Велодроме».

В принципе, в дерзости провансальского клуба никто и не сомневался, но, кажется, они недооценивают своего соперника.

«Аталанта» в предыдущем раунде остановила главного фаворита — «Ливерпуль». Итальянцы разбили команду Юргена Клоппа на «Энфилде» со счетом 3:0.

Дома команда Джанпьеро Гасперини уступила «красным» (0:1), но в целом она точно была не хуже одного из лучших клубов АПЛ.

«Марсель» в четвертьфинале переиграл по сумме двух матчей «Бенфику». Правда, в ответном матче все решилось только в серии пенальти.

Несмотря на сумасшедший настрой хозяев поля, вряд ли гостей напугает обстановка на «Велодроме».

Ставка: обе команды забьют за 1.70.

«Астон Вилла» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига конференций. 1/2 финала

У «Астон Виллы» в четвертьфинале было тяжелейшее противостояние с «Лиллем». Клуб из Бирмингема вырвал победу только в серии пенальти благодаря классной игре харизматичного вратаря Эмильяно Мартинеса.

Правда, аргентинец не сыграет в первом матче с греками. В ответной встрече с «Лиллем» чемпион мира умудрился получить желтую карточку и во время матча, и в серии пенальти.

В текущем розыгрыше Лиги конференций «Астон Вилла» выиграла все шесть предыдущих матчей на своем поле, при этом пропустив лишь три мяча.

«Олимпиакос» в 1/4 финала переиграл «Фенербахче». Но, как и «Астон Вилла», клуб из Греции дожал соперника только в серии пенальти.

Скорее всего, дома «Астон Вилла» обыграет греков. Возможно, даже с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.43.

Общий коэффициент — 3.57.