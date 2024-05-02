Россиянин Даниил Медведев сыграет против Иржи Легечки в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 21:00 мск. Медведев — Легечка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Даниил пока совсем не впечатляет по игре, но зато теперь он один из десяти действующих игроков, кому удалось дойти до четвертьфинала на всех «Мастерсах».

В четвертом круге Медведев одержал победу над Александром Бубликом — 7:6, 6:4.

Несмотря на то, что третий сет здесь не понадобился, матч получился энергозатратным и нервным, хотя у Медведева в последнее время по-другому и не бывает. Особенно это касается первого сета, в котором представитель Казахстана вел с брейком.

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Но самой тяжелой пока что была встреча с Себастьяном Кордой в третьем раунде — 5:7, 7:6, 6:3. Здесь Даниила спасли ошибки американца на тай-брейке второго сета.

Итальянца Маттео Арнальди россиянин тоже дожал только в третьем сете — 2:6, 6:4, 6:4.

Легечка

Иржи стал участником самого эмоционального и в то же время грустного матча на этом турнире.

В четвертом круге чех выиграл у Рафаэля Надаля — 7:5, 6:4. Конечно, все ждали другого результата.

Несмотря на то, что больше десяти тысяч человек неистово поддерживали грунтового короля, чеху удалось справиться с эмоциями.

«Честно говоря, не знаю, как мне удалось справиться. Но это показывает, что я стал опытнее в последние пару лет и сегодня смог этим воспользоваться», — признался потом 22-летний теннисист.

Ну а Надаль сразу после поражения от Легечки заявил, что это был его последний матч в Мадриде. Теперь уже нет сомнений, что Рафа проводит заключительный сезон в карьере.

Надо признать, что Легечка очень мощно сыграл против легендарного испанца. Иржи не отдал ни гейма на своей подаче, при этом у Надаля был лишь один брейк-пойнта.

К слову, перед матчем Надаль не скрывал, что опасается ударов Легечки: «Я тренировался с ним на днях — у него очень мощная подача и удары с задней линии».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.46.

Прогноз: сложно будет Даниилу, очень сложно. Надаль приложил максимальные усилия, но в итоге так ничего и не добился на приеме. С такой же проблемой столкнется и Даниил.

Кстати, здесь уместно вспомнить матч Медведева с Кареном Хачановым в Монте-Карло. Тогда он так и не справился с мощной подачей и ударами соперника с задней линии.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки за 2.46.