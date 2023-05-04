Гвардиола, Эмери и Хау в списке претендентов на звание тренера месяца в АПЛ

Стали известны имена кандидатов на звание лучшего тренера АПЛ по итогам апреля. Их опубликовала пресс-служба лиги.

В список вошли Унаи Эмери («Астон Вилла», 5 побед, ничья и поражение в 7 матчах), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 5 побед в 5 матчах), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас», 4 победы, ничья и поражение в 6 играх), Эдди Хау («Ньюкасл», 6 побед и поражение в 7 играх) и Гари О′Нил («Борнмут», 5 побед и 2 поражения в 7 матчах).

Итоги голосования будут объявлены на следующей неделе. В нем примут участие болельщики и эксперты.

Календарь и таблица АПЛ

Лидером АПЛ с 79 очками является «Манчестер Сити». «Арсенал» отстает на один пункт, но у «горожан» игра в запасе.