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    «Брест» одержал победу над «Нантом» в Лиге 1

    «Брест» — «Нант»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Брест» обыграл «Нант» (2:0) в матче 33-го тура французской Лиги 1.

    «Брест» — «Нант»
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    «Брест» — «Нант»

    Первый гол хозяева забили на 19-й минуте встречи. Отличился нападающий «Бреста» Жереми ле Дуарон.

    На 35-й минуте хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Голевой удар нанес полузащитник команды Матиас Лаж.

    Лига 1.
    «Брест» — «Нант» 2:0.
    Голы: 1:0 — 18 Ле Дуарон, 2:0 — 35 Перейра Лаже«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Дюверн, Перейра Лаже (Маньетти, 70), Белькебла, Ле-Мелу, Камара (Лемарешаль, 70), Мунье, Ле Дуарон (Дель Кастийо, 79)«Нант»: Лафон, Сантонз, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто (Молле, 56), Мерлен (Хаджам, 73), Сиссоко (Саймон, 73), Мутуссами, Мохамед, Ганаго (Блас, 46), Гессан (Коко, 55)Предупреждения: Мутуссами (85)

    После этого матча «Брест» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1 (35 очков). «Нант» — на 17-й позиции (32).

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