Тренер «Лорьяна»: «ПСЖ» дал нам возможность проявить себя

Главный тренер «Лорьяна»подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Каждый тренер перед матчем ищет уязвимые места своего соперника. Это обычное дело в футболе. Мы стараемся атаковать там, где соперник наиболее уязвим, и защищаться там, где он силен.

Нашей задачей было держать мяч так, чтобы блок "ПСЖ" был для нас настолько читаем после 10-15 передач, чтобы мы знали, где нужно делать перехват. Особенно на фланге, чтобы в случае возвращения мяча при помощи "стенки" или через дриблинг можно было уйти в быструю атаку с последующим прострелом в штрафную.

"ПСЖ" дал нам возможность проявить себя, в отличие от матчей, которые мы играли ранее», — приводит слова Ле Бриса RMC.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» с 75 баллами лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.