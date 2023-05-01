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    Тренер «Лорьяна»: «ПСЖ» дал нам возможность проявить себя

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Лорьян
    Главный тренер «Лорьяна» Режис Ле Брис подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

    Режис Ле Брис
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    Режис Ле Брис

    «Каждый тренер перед матчем ищет уязвимые места своего соперника. Это обычное дело в футболе. Мы стараемся атаковать там, где соперник наиболее уязвим, и защищаться там, где он силен.

    Нашей задачей было держать мяч так, чтобы блок "ПСЖ" был для нас настолько читаем после 10-15 передач, чтобы мы знали, где нужно делать перехват. Особенно на фланге, чтобы в случае возвращения мяча при помощи "стенки" или через дриблинг можно было уйти в быструю атаку с последующим прострелом в штрафную.

    "ПСЖ" дал нам возможность проявить себя, в отличие от матчей, которые мы играли ранее», — приводит слова Ле Бриса RMC.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» с 75 баллами лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.

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