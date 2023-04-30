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    Гвардиола: Мы играли хорошо, были на подъеме

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Фулхэма» (2:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я не испытывал никаких сомнений. Игра была напряженной до конца, но иного и ожидать не следовало.

    Мы проводим много матчей, но было понятно, что после победы над "Арсеналом" выигрывать такие игры очень важно. Футболисты вели себя замечательно.

    Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Мы играли хорошо, были на подъеме. Нам было непросто, поскольку соперник хорошо оборонялся, в штрафной было очень тяжело. Марку Силва хорошо их подготовил.

    Было важно выйти на первое место, но "Арсенал" снова сыграет во вторник. Важна будет игра в запасе, против "Вест Хэма". После нее мы будем по-настоящему лидировать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 76 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Фулхэма» 45 пунктов и десятая строчка.

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