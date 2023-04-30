«Болонья» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 32-го тура итальянской Серии Асыграли вничью 1:1.

В составе хозяева поля отличился Рикардо Орсолини, а за гостей забил Аркадиуш Милик.

Отметим, что на 31-й минуте Милик не смог реализовать пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Ювентус 1:1 Голы: 1:0 Риккардо Орсолини (пенальти) (10'), 1:1 Аркадиуш Милик (61') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош (Лоренцо Де Сильвестри, 87'), Адама Сумаоро, Джон Лукуми, Гиоргос Кирьякопулос (Андреа Камбьязо, 67'), Никола Моро (Гари Медель, 82'), Йерди Схаутен, Николас Домингес (Джошуа Зиркзее, 67'), Риккардо Орсолини, Муса Бэрроу, Льюис Фергюсон (Михел Эбишер, 82') Ювентус: Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 58'), Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 83'), Федерико Кьеза (Фабио Миретти, 70'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Леандро Паредес, 83'), Николо Фаджоли (Матиас Соуле, 58'), Алекс Сандро, Данило, Федерико Гатти, Хуан Куадрадо, Войцех Щенсны Предупреждения: Стефан Пош (2'), Гиоргос Кирьякопулос (42'), Адриен Рабьо (55'), Леандро Паредес (88')

Календарь и таблица Серии А

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 60 очков и третья позиция в турнирной таблице. У «Болоньи» 45 баллов и восьмая строчка.