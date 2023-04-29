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    Роберт Левандовский«Барселона» — «Бетис». Онлайн
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    Левандовский выйдет в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Бетисом»

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    Стали известны составы на матч 32-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Бетисом».

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Педри, Левандовски, Кристенсен, Де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

    «Бетис»: Силва, Монтойя, Песселья, Фелипе, Миранда, Родригес, Карвалью, Энрике, Перес, Каналес, Жозе.

  • «Барселона» — «Бетис». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 32-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Бетисом»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится 29 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

    «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 76-ю очками в активе. «Бетис» — на 6-й строчке (49).

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