Левандовский выйдет в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Стали известны составы на матч 32-го тура испанской Примеры между

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Педри, Левандовски, Кристенсен, Де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

«Бетис»: Силва, Монтойя, Песселья, Фелипе, Миранда, Родригес, Карвалью, Энрике, Перес, Каналес, Жозе.

Матч между этими командами состоится 29 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

«Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 76-ю очками в активе. «Бетис» — на 6-й строчке (49).