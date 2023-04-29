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    Уверенная реабилитация каталонцев?

    «Барселона» — «Бетис». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Примера, 29 апреля 2023 года

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    Хави
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Апреля 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Betis Betis
  • Испания. Примера
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    «Барселона»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. И подопечные Хави весьма близки к решению своей задачи.

    Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков. За 7 туров до финиша Примеры такой гандикап можно смело считать огромным.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Барселона» сенсационно уступила колючему «Райо Вальекано» (2:1).

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    «Барселона» далеко небезгрешна. Между тем, из 5 последних очных поединков каталонцы выиграли у «Бетиса» трижды.

    В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Каталонцы мотивированы как можно скорее триумфально пройти по чемпионскому коридору.

    «Бетис»

    Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент «Бетис» занимает 5 место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 31 матче игроки севильского клуба отличились всего 39 забитыми мячами.

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    • Минувший тур принес севильцам лишь один балл. Дома команда расписала мировую с «Реал Сосьедад» (0:0).

    Вот только в кадровом плане у команды есть сложности. Например, все еще находятся в лазарете Набиль Фекир и Хуанми.

    «Бетис» нестабилен в плане игры и результатов. А вот дать бой лидеру для севильцев вполне приличная мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Бетиса» дают — 9.50, ничья оценена — в 4.75.

    Каталонцы явно намереваются реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате.

    Наш прогноз — Фора «Барселоны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная реабилитация каталонцев?
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