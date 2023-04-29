«Барселона»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. И подопечные Хави весьма близки к решению своей задачи.
Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков. За 7 туров до финиша Примеры такой гандикап можно смело считать огромным.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Барселона» сенсационно уступила колючему «Райо Вальекано» (2:1).
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«Барселона» далеко небезгрешна. Между тем, из 5 последних очных поединков каталонцы выиграли у «Бетиса» трижды.
В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Каталонцы мотивированы как можно скорее триумфально пройти по чемпионскому коридору.
«Бетис»
Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент «Бетис» занимает 5 место в турнирной таблице Примеры.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 31 матче игроки севильского клуба отличились всего 39 забитыми мячами.
Минувший тур принес севильцам лишь один балл. Дома команда расписала мировую с «Реал Сосьедад» (0:0).
Вот только в кадровом плане у команды есть сложности. Например, все еще находятся в лазарете Набиль Фекир и Хуанми.
«Бетис» нестабилен в плане игры и результатов. А вот дать бой лидеру для севильцев вполне приличная мотивация.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.33.
На викторию «Бетиса» дают — 9.50, ничья оценена — в 4.75.
Каталонцы явно
Наш прогноз — Фора «Барселоны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.