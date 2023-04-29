«Барселона» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. И подопечные Хави весьма близки к решению своей задачи.

Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков. За 7 туров до финиша Примеры такой гандикап можно смело считать огромным.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Барселона» сенсационно уступила колючему «Райо Вальекано» (2:1).

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«Барселона» далеко небезгрешна. Между тем, из 5 последних очных поединков каталонцы выиграли у «Бетиса» трижды.

В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Каталонцы мотивированы как можно скорее триумфально пройти по чемпионскому коридору.

«Бетис»

Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент «Бетис» занимает 5 место в турнирной таблице Примеры.

Вот только с реализацией у команды не складывается. В 31 матче игроки севильского клуба отличились всего 39 забитыми мячами.

Минувший тур принес севильцам лишь один балл. Дома команда расписала мировую с «Реал Сосьедад» (0:0).

Вот только в кадровом плане у команды есть сложности. Например, все еще находятся в лазарете Набиль Фекир и Хуанми.

«Бетис» нестабилен в плане игры и результатов. А вот дать бой лидеру для севильцев вполне приличная мотивация.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.33.

На викторию «Бетиса» дают — 9.50, ничья оценена — в 4.75.

Каталонцы явно намереваются реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате.

Наш прогноз — Фора «Барселоны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.