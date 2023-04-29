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    «Барселона» — «Бетис». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 32-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Бетисом»

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    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский
    Лидер турнирной таблицы Ла Лиги «Барселона» на домашней арене сыграет против «Бетиса». За ходом матча 32-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» после 31-го тура продолжает лидировать в Ла Лиге, набрав 76 очков. На счету каталонского клуба 24 победы, 4 ничьи и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 55:11.

    Подопечные Хави в предыдущем туре не смогли воспользоваться осечкой «Реала», который проиграл «Жироне» (2:4), и уступили сами в выездной встрече с «Райо Вальекано» (1:2). На голы Альваро Гарсии и Франа Гарсии «сине-гранатовые» ответили точным ударом Левандовского в последнюю десятиминутку игры. Таким образом, отрыв от мадридского «Реала» остался прежним — 11 очков.

    «Барселона» в третий раз за 4 последних матча потеряла очки. За этот период на счету каталонцев одна победа, две ничьи и одно поражение с общей разницей мячей 2:2. Кроме того, «Райо Вальекано» стал вторым клубом после мадридского «Реала», который смог забить «Барселоне» более одного мяча за игру в рамках Ла Лиги.

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    «Бетис»

    Команда Мануэля Пеллегрини набрала 49 очков в 31-м матче и на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. На счету «Бетиса» 14 побед, 7 ничьих и 10 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 39:33.

    В крайнем туре «Бетис» на домашнем арене сыграл в нулевую ничью с «Реал Сосьедадом», которые в этом сезоне претендует на лигочемпионскую четверку. Таким образом, клуб из Севильи не смог победить в чемпионате во втором матче подряд. Туром ранее «Бетис» в гостях уступил «Осасуне» (2:3).

    В пяти последних матчах на счету коллектива Пеллегрини лишь одна победа при трех поражениях и одной ничьей. Последний раз «Бетис» праздновал победу 15 апреля, обыграв на своем поле «Эспаньол» (3:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Барселона» добилась выездной победы со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счет каталонцев 8 побед, «Бетис» выиграл две встречи.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 2.04.

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