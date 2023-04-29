Последний матч между собой: Аугсбург — Айнтрахт Ф 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 2.03.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Айнтрахт Ф»).
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