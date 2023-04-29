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    «Аугсбург» продлит безвыигрышную серию «Айнтрахта» в Бундеслиге?

    «Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат Германии 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Аугсбург»
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    Безвыигрышная серия «Айнтрахтра» в чемпионате Германии составляет уже восемь матчей
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Апреля 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    Безвыигрышная серия «Айнтрахтра» в чемпионате составляет уже восемь матчей. На этом отрезке у прошлогоднего победителя Лиги Европы четыре поражения.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Аугсбург

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    Единственный позитивный момент в этой истории заключается в том, что команда Оливера Гласнера проиграла лишь один из десяти предыдущих матчей на своем поле в рамках Бундеслиги.

    На прошлой неделе «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение на поле дортмундской «Боруссии» (0:4).

    Кроме того, в апреле клуб из Франкфурта уступил «Байеру» и сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией».

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 29-ти турах 30 очков.

    «Аугсбург» ни разу не побеждал в шести предыдущих матчах — три поражения и столько же ничьих.

    В апреле команда Энрико Масена поделила очки с «Вольфсбургом» и «Штутгартом», а также проиграла «Кельну» и «Лейпцигу».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В контексте предстоящей встречи есть смысл обратить внимание на гостевые результаты «Аугсбурга». А здесь у него восемь поражений и ни одной победы в десяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Аугсбурга» — за 5.65.

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    Главный матч для «Айнтрахта» состоится через несколько дней после встречи с «Аугсбургом». Команда Гласнера сыграет против «Штутгарта» в полуфинале Кубка Германии.

    И вполне вероятно, что хозяева будут экономить силы, прекрасно понимая, что победа в кубке откроет им путь в еврокубки.

    В общем, здесь нет смысла ставить на фаворита, который очень слабо проводит вторую половину сезона.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.03.

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    «Айнтрахт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» продлит безвыигрышную серию «Айнтрахта» в Бундеслиге?
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