«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.
Безвыигрышная серия «Айнтрахтра» в чемпионате составляет уже восемь матчей. На этом отрезке у прошлогоднего победителя Лиги Европы четыре поражения.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Аугсбург
Единственный позитивный момент в этой истории заключается в том, что команда Оливера Гласнера проиграла лишь один из десяти предыдущих матчей на своем поле в рамках Бундеслиги.
На прошлой неделе «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение на поле дортмундской «Боруссии» (0:4).
Кроме того, в апреле клуб из Франкфурта уступил «Байеру» и сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией».
«Аугсбург»
«Аугсбург» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 29-ти турах 30 очков.
«Аугсбург» ни разу не побеждал в шести предыдущих матчах — три поражения и столько же ничьих.
В апреле команда Энрико Масена поделила очки с «Вольфсбургом» и «Штутгартом», а также проиграла «Кельну» и «Лейпцигу».
В контексте предстоящей встречи есть смысл обратить внимание на гостевые результаты «Аугсбурга». А здесь у него восемь поражений и ни одной победы в десяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Аугсбурга» — за 5.65.
Главный матч для «Айнтрахта» состоится через несколько дней после встречи с «Аугсбургом». Команда Гласнера сыграет против «Штутгарта» в полуфинале Кубка Германии.
И вполне вероятно, что хозяева будут экономить силы, прекрасно понимая, что победа в кубке откроет им путь в еврокубки.
В общем, здесь нет смысла ставить на фаворита, который очень слабо проводит вторую половину сезона.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.03.