«Краснодар» готов заплатить 9 млн евро за защитника «Црвены Звезды»

Защитник «Црвены Звезды»может перейти в сообщает Sport24.

«Предложение в размере € 9 млн поступило в "Црвену Звезду", и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в "Краснодар".

Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», — добавил источник издания.

Transfermarkt оценивает Эраковича в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может перейти в швейцарский «Базель».