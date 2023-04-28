ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
  • 11:13
    • Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Ковачича
  • 10:27
    • «Уфа» выставила на продажу клубный автобус
  • 10:15
    • «Краснодар» готов заплатить 9 млн евро за защитника «Црвены Звезды»
  • 10:12
    • Объявлено полное расписание 25-го тура РПЛ
  • 09:17
    • Генсек РФС: Ведем переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей
    Все новости спорта

    «Краснодар» готов заплатить 9 млн евро за защитника «Црвены Звезды»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Црвена Звезда Трансферы
    Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Краснодар», сообщает Sport24.

    Страхиня Эракович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Страхиня Эракович

    «Предложение в размере € 9 млн поступило в "Црвену Звезду", и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

    Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в "Краснодар".

    Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», — добавил источник издания.

    Transfermarkt оценивает Эраковича в семь миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может перейти в швейцарский «Базель».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шмели» сохранят лидерство
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • У «Динамо» отличный шанс взять очки
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры