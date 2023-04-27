ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
  • 23:59
    • Дубль Де Брейне помог «Ман Сити» разгромить «Арсенал»
    Все новости спорта

    Лэмпард: Игрокам «Челси» не хватает веры

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Челси Брентфорд
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги проигранного матча с «Брентфордом» (0:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

    Фрэнк Лэмпард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнк Лэмпард

    «Я немного сочувствую игрокам, потому что в данный момент они не уверены в себе. У всех примерно на 30% ниже уверенность в себе… Ты контролируешь игру, создаешь какие-то моменты, но когда мы их получаем, мы их не используем.

    Нам не хватает веры, когда мы добираемся до половины поля соперника. Я только что сказал игрокам, что это не слезливая история о том, что все идет против нас, но я не могу говорить ни о каких других вещах в команде.

    Они пробуют все, они действительно разочарованы в раздевалке, и у болельщиков не должно быть никаких сомнений по этому поводу», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что «Челси» проиграл во всех пяти матчах под руководством Лэмпарда.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду ЦСКА не отдаст победу «Ак Барсу»
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Победит ли «Тоттенхэм» после смены тренера «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Специя — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры