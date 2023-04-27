Лэмпард: Игрокам «Челси» не хватает веры

Главный тренер «Челси»подвел итоги проигранного матча с «Брентфордом» (0:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

«Я немного сочувствую игрокам, потому что в данный момент они не уверены в себе. У всех примерно на 30% ниже уверенность в себе… Ты контролируешь игру, создаешь какие-то моменты, но когда мы их получаем, мы их не используем.

Нам не хватает веры, когда мы добираемся до половины поля соперника. Я только что сказал игрокам, что это не слезливая история о том, что все идет против нас, но я не могу говорить ни о каких других вещах в команде.

Они пробуют все, они действительно разочарованы в раздевалке, и у болельщиков не должно быть никаких сомнений по этому поводу», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Отметим, что «Челси» проиграл во всех пяти матчах под руководством Лэмпарда.