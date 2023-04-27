Клопп: Если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, то будет в еврокубках

Главный тренер «Ливерпуля»остался доволен игрой своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом».

«Мне понравился первый тайм, мы играли очень хорошо, контролировали игру, но вдруг пропустили. Тем не менее мы продолжали играть, забили невероятный гол, а потом отличились и во втором тайме. Нам понадобилось стандартное положение, но меня это вполне устраивает», — цитирует Клоппа BBC.

Также немец считает, что его команда должна продолжать играть в таком же ключе, чтобы попасть в еврокубки.

«Если мы выиграем все наши матчи, мы будем в еврокубках. Люди спрашивают меня о Лиге чемпионов, но тут не все в наших руках, поскольку мы не играем ни с одной из команд выше нас. Важно, чтобы мы продолжали идти вперед, играли в хороший футбол, и в конце сезона увидим, сколько очков у нас будет.

Я хотел бы закончить чемпионат так, чтобы смогли развить успех в следующем сезоне. Я хочу взять что-то от этого сезона для следующего. Если это будут еврокубки, это здорово, если нет, мы должны с этим смириться. В течение нескольких недель я хочу, чтобы мы показывали наши настоящие лица, а не только в одной игре», — добавил Клопп.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У идущего четвертым «Манчестер Юнайтед» 59 очков в активе.