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    Клопп: Если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, то будет в еврокубках

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мне понравился первый тайм, мы играли очень хорошо, контролировали игру, но вдруг пропустили. Тем не менее мы продолжали играть, забили невероятный гол, а потом отличились и во втором тайме. Нам понадобилось стандартное положение, но меня это вполне устраивает», — цитирует Клоппа BBC.

    Также немец считает, что его команда должна продолжать играть в таком же ключе, чтобы попасть в еврокубки.

    «Если мы выиграем все наши матчи, мы будем в еврокубках. Люди спрашивают меня о Лиге чемпионов, но тут не все в наших руках, поскольку мы не играем ни с одной из команд выше нас. Важно, чтобы мы продолжали идти вперед, играли в хороший футбол, и в конце сезона увидим, сколько очков у нас будет.

    Я хотел бы закончить чемпионат так, чтобы смогли развить успех в следующем сезоне. Я хочу взять что-то от этого сезона для следующего. Если это будут еврокубки, это здорово, если нет, мы должны с этим смириться. В течение нескольких недель я хочу, чтобы мы показывали наши настоящие лица, а не только в одной игре», — добавил Клопп.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У идущего четвертым «Манчестер Юнайтед» 59 очков в активе.

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