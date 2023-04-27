Клотет потребовал минимизировать общение персонала с игроками «Торпедо»

Жозеп Клотет Фото: globallookpress.com
Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировочного процесса с первой командой.
По информации «Матч ТВ», решение об удалении футболистов из чата было принято совместно главным тренером и президентом клуба Ярославом Савиным.
Кроме того, Клотет провел общее собрание, где потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов со всеми футболистами команды, потому что персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину, расхолаживает игроков. В частности, речь идет о большом количество шуток и улыбок.
«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 24 туров.