Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок с «Торпедо»

Сообщалось, что вместе с Нетфуллиным во вторую команду «Торпедо» был переведен Илья Кутепов.
«Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс.
Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.
Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставлении мне тренировочного процесса, как это положено. Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то еще. Есть разные варианты», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Нетфуллин выступает за «Торпедо» с января 2020 года. В этом сезоне он провел 27 матчей и забил один гол.
Кутепов ранее заявил, что информация об отстранении не соответствует действительности.
«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 24 туров.