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    Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок с «Торпедо»

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    Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о том, что главный тренер Жозеп Клотет отстранил его от первой команды.

    Равиль Нетфуллин
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    Равиль Нетфуллин

    Сообщалось, что вместе с Нетфуллиным во вторую команду «Торпедо» был переведен Илья Кутепов.

    «Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс.

    Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.

    Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставлении мне тренировочного процесса, как это положено. Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то еще. Есть разные варианты», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

    Нетфуллин выступает за «Торпедо» с января 2020 года. В этом сезоне он провел 27 матчей и забил один гол.

    Кутепов ранее заявил, что информация об отстранении не соответствует действительности.

    «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 24 туров.

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