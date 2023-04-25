Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок с «Торпедо»

Капитан «Торпедо»подтвердил информацию о том, что главный тренеротстранил его от первой команды.

Сообщалось, что вместе с Нетфуллиным во вторую команду «Торпедо» был переведен Илья Кутепов.

«Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс.

Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.

Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставлении мне тренировочного процесса, как это положено. Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то еще. Есть разные варианты», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Нетфуллин выступает за «Торпедо» с января 2020 года. В этом сезоне он провел 27 матчей и забил один гол.

Кутепов ранее заявил, что информация об отстранении не соответствует действительности.

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 24 туров.