Бабаев: Что касается возвращения Марио Фернандеса в ЦСКА, то все возможно

Генеральный директор московскоговысказался о возможном возвращении защитникав армейский клуб.

«Что касается возвращения Марио Фернандеса, все возможно. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы — в том числе его желание. Однозначно сказать ничего нельзя. Как и нельзя исключать такой вариант. При обоюдном желании всё возможно.

Нет ли риска, что завершит карьеру? Нужно ему сейчас взять паузу — оценить свои собственные силы. Он сам всё прекрасно понимает. К сожалению, травмы стали часто появляться, Марио очень расстроен. Не будем торопиться с этим делом», — цитирует Бабаева «Чемпионат».