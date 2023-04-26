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    Бабаев: Что касается возвращения Марио Фернандеса в ЦСКА, то все возможно

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    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в армейский клуб.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Что касается возвращения Марио Фернандеса, все возможно. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы — в том числе его желание. Однозначно сказать ничего нельзя. Как и нельзя исключать такой вариант. При обоюдном желании всё возможно.

    Нет ли риска, что завершит карьеру? Нужно ему сейчас взять паузу — оценить свои собственные силы. Он сам всё прекрасно понимает. К сожалению, травмы стали часто появляться, Марио очень расстроен. Не будем торопиться с этим делом», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

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