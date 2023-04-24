«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 4:3, обзор голов

Первый гол забили гости. На 11-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вывел свою команду вперед.
Уже на 58-й минуте полузащитник гостей Жоау Батчи удвоил преимущество своей команды.
На 63-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Спустя всего 5 минут игрового времени все тот же Александр Соболев оформил дубль и сравнял счет — 2:2.
На 72-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперед, забив 3-й гол — 3:2.
На 81-й минуте «Спартак» вновь сумел отыграться. Отличился полузащитник команды Антон Зиньковский.
Спустя 3 минуты форвард «Спартака» Квинси Промес забил 4-й гол своей команды и принес победу «красно-белым» — 4:3.
После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).