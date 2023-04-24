ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де ЙонгДе Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • 21:16
    • Дубль Соболева помог «Спартаку» победить «Краснодар» в матче РПЛ
  • 18:10
    • «Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Дубль Соболева помог «Спартаку» победить «Краснодар» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Краснодар»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар
    «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    Первый гол забили гости. На 11-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вывел свою команду вперед.

    Уже на 58-й минуте полузащитник гостей Жоау Батчи удвоил преимущество своей команды.

    На 63-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

    Спустя всего 5 минут игрового времени все тот же Александр Соболев оформил дубль и сравнял счет — 2:2.

    На 72-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперед, забив 3-й гол — 3:2.

    На 81-й минуте «Спартак» вновь сумел отыграться. Отличился полузащитник команды Антон Зиньковский.

    Спустя 3 минуты форвард «Спартака» Квинси Промес забил 4-й гол своей команды и принес победу «красно-белым» — 4:3.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Краснодар 4:3
    Голы: 0:1 Джон Кордоба (11'), 0:2 Жоау Батчи (58'), 1:2 Александр Соболев (пенальти) (63'), 2:2 Александр Соболев (68'), 2:3 Эдуард Сперцян (72'), 3:3 Антон Зиньковский (81'), 4:3 Квинси Промес (84') Спартак: Александр Селихов, Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Леон Классен, Михаил Игнатов, Павел Маслов, Данил Пруцев, Томаш Тавареш, Александр Соболев, Бальде Кейта Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Вячеслав Литвинов, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Кевин, Кади Боржес, Джон Кордоба, Жоау Батчи Предупреждения: Георгий Джикия (31'), Кевин (43'), Вячеслав Литвинов (45+3'), Жоау Батчи (54'), Кристиан Рамирес (63'), Александр Селихов (88')

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
  • «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры