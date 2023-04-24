«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 4:3, обзор голов

одержал победу над(4:3) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол забили гости. На 11-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вывел свою команду вперед.

Уже на 58-й минуте полузащитник гостей Жоау Батчи удвоил преимущество своей команды.

На 63-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Спустя всего 5 минут игрового времени все тот же Александр Соболев оформил дубль и сравнял счет — 2:2.

На 72-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперед, забив 3-й гол — 3:2.

На 81-й минуте «Спартак» вновь сумел отыграться. Отличился полузащитник команды Антон Зиньковский.

Спустя 3 минуты форвард «Спартака» Квинси Промес забил 4-й гол своей команды и принес победу «красно-белым» — 4:3.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Краснодар 4:3 Голы: 0:1 Джон Кордоба (11'), 0:2 Жоау Батчи (58'), 1:2 Александр Соболев (пенальти) (63'), 2:2 Александр Соболев (68'), 2:3 Эдуард Сперцян (72'), 3:3 Антон Зиньковский (81'), 4:3 Квинси Промес (84') Спартак: Александр Селихов, Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Леон Классен, Михаил Игнатов, Павел Маслов, Данил Пруцев, Томаш Тавареш, Александр Соболев, Бальде Кейта Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Вячеслав Литвинов, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Кевин, Кади Боржес, Джон Кордоба, Жоау Батчи Предупреждения: Георгий Джикия (31'), Кевин (43'), Вячеслав Литвинов (45+3'), Жоау Батчи (54'), Кристиан Рамирес (63'), Александр Селихов (88')

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).