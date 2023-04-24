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    Спаллетти: Давайте не будет открывать шампанское, потому что дело еще не сделано

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги победы над «Ювентусом» (1:0) в 31-м туре Серии А.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы еще не закончили дело. Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после огорчающего вылета из Лиги чемпионов. Я не думаю, что сегодня мы могли сыграть еще лучше.

    Порой я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, — нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто — это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

    Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню. У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    За семь туров до конца чемпионата «Наполи» лидирует в Серии А с 17-очковым отрывом от идущего вторым «Лацио». «Наполи» в следующем туре может гарантировать себе первое чемпионство за последние 33 года.

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