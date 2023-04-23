«Брест» не смог покинуть зону вылета, «Ницца» проиграла «Клермону»

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции. Стали известны сразу 4 результата.

«Ницца» у себя дома проиграла «Клермону» со счетом 2:1. В конце матча победный гол у гостей оформил Саиф-Эддин Хауи.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Клермон 1:2 Голы: 0:1 Мухаммед Чам Сарачевич (37'), 1:1 Гаэтан Лаборде (41'), 1:2 Саиф-Эдин Хауи (83') Ницца: Каспер Шмейхель, Антуан Менди (Джордан Лотомба, 66'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Юссуф Ндайишимие (Аарон Рэмси, 65'), Кефрен Тюрам-Юльен (Росс Баркли, 81'), Хишем Будауи, Бадредин Буанани (Билал Браими, 80'), Теремас Моффи, Гаэтан Лаборде Клермон: Грежон Кьэ, Эльбасан Рашани (J.Bela, 60'), Мухаммед Чам Сарачевич (Саиф-Эдин Хауи, 71'), Джим Аллевина (Cheick Oumar Konate, 46'), Жоан Гастьен, Максим Гоналон, Флоран Ожье, Матеуш Ветеска, Максимилиано Кофрие, Мехди Зеффан (Йоанн Маньен, 71'), Мори Дио Предупреждения: Мельвен Бар (30'), Максимилиано Кофрие (49'), Грежон Кьэ (74')

В другой встрече «Брест» сыграл по нулям с «Аяччо». Из-за этого клуб не смог подняться из зоны вылета.

Футбол. Франция. Лига 1 Аяччо — Брест 0:0 Аяччо: Бенжамен Леруа, Исмаэль Диалло (Седрик Авинель, 84'), Умар Гонсалес, Клеман Видаль, Юссуф Коне, Mickael Barreto (Сирий Байала, 17'), Венсан Маршетти, Тома Мангани, Юсеф Мохамед Белайли (Йоанн Тузгар, 62'), Мунем Эль-Идрисси, Ромен Амума (Кевин Шпадануда, 62') Брест: Стив Мунье, Жереми ле Дуарон (Альберт Элис, 82'), Махди Камара (Феликс Лемарешаль, 71'), Франк Онора (Ромен дель Кастильо, 62'), Пьерр Лис-Мелу, Харис Белькебла (Уго Маньетти, 82'), Жан-Кевин Дюверн, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Ноа Фадига, Марко Бизот Предупреждения: Исмаэль Диалло (27'), Стив Мунье (29'), Махди Камара (34'), Мунем Эль-Идрисси (68') Удаление: Йоанн Тузгар (66')

«Тулуза» на выезде победила «Лорьян» благодаря единственному голу Закарии Абухляля.

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Тулуза 0:1 Гол: 0:1 Закария Абухляль (68') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Бамо Мейте, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Игор Силва (Yoann Cathline, 66'), Жюльен Понсо (Бонке Инносент, 80'), Лоран Абергель, Дарлин Йонгва (Жедеон Калулу, 66'), Ромен Февр, Энцо Ле Фе (Сирине Дукуре, 80'), Ибраима Коне (Бамба Дьенг, 66') Тулуза: Закария Абухляль (Мусса Диарра, 79'), Тёйс Даллинга, Адо Онаиву (Рафаэл Ратан, 64'), Венсан Сьерро (Фарес Шаиби, 64'), Стейн Спирингс, Денис Генро (Уоррен Каманзи, 83'), Габриэль Суасо, Расмус Николайсен, Антони Руо, Миккель Деслер, Максим Дюпе Предупреждения: Венсан Сьерро (51'), Лоран Абергель (70'), Бамо Мейте (78'), Жедеон Калулу (82'), Стейн Спирингс (90 + 1')

Самым результативным выдался поединок «Нанта» и «Труа» (2:2). В компенсированное время Вилсон Одоберт вывел гостей вперед, однако от поражения «Нант» спас Эванн Гессанд. Все это случилось в компенсированное время.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Труа 2:2 Голы: 1:0 Николя Паллуа (25'), 1:1 Мама Бальде (пенальти) (64'), 1:2 Вильсон Одобер (90 + 3'), 2:2 Эванн Гессан (90 + 9') Нант: Альбан Лафон, Фабьен Сентонс, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Кентен Мерлен (Жоао Виктор, 72'), Мусса Сиссоко (Флоран Молле, 86'), Самуэль Мутуссами, Людовик Блас (Маркус Коко, 86'), Моузес Саймон (Эванн Гессан, 86'), Анди Делорт (Игнатиус Кнеп Ганаго, 71'), Мостафа Мохамед Труа: Мама Бальде, Жефф Рен-Аделед (Айки Угбо, 72'), Вильсон Одобер, Яссер Ларуси, Люсьен Агум, Роминиг Куаме, Андреас Бруус, Эрик Палмер-Браун, Адиль Рами (Йоанн Сальмье, 83'), Танги Бани-Зукру, Готье Галлон Предупреждение: Фабьен Сентонс (90 + 2')

Главным матчем дня является встреча «Лиона» и «Марселя», которая состоится в 22:00 мск.