Сафонов об игре «Краснодара»: У нас все через задницу

Вратарь «Краснодара»раскритиковал команду после матча с(2:2; 3:0 в серии пенальти) в Кубке России.

«Если посмотреть на наши предыдущие игры, то вы увидите закономерность, что такие матчи, как сегодня, случаются с определенной регулярностью. Это какая‑то встряска для нас, хотя, я думаю, что она не требуется. Но почему‑то каждый раз мы доводим дело до такого.

Матч, который мы должны были выигрывать без проблем, — играем в большинстве, ведем 2:0, какие могут быть проблемы? Но мы умеем создать себе проблемы на голову. Пытаемся забить третий, хотя вроде и при счете 2:0 дальше проходим. У нас все через задницу, скажем так», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».