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    Сафонов о возможном уходе из «Краснодара»: Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну

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    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в европейский клуб.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ранее появилась информация, что «Краснодар» готов отдать Сафонова в аренду в команду, выступающую в еврокубках.

    «Я не в курсе на самом деле.

    Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю.

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    • Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

    Было ли у клуба хотя бы одно официальное предложение? Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

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