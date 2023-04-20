Сафонов о возможном уходе из «Краснодара»: Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну

Голкипер «Краснодара»высказался о возможном переходе в европейский клуб.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» готов отдать Сафонова в аренду в команду, выступающую в еврокубках.

«Я не в курсе на самом деле.

Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю.

Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

Было ли у клуба хотя бы одно официальное предложение? Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».