Игрок «Акрона»: Все сделано так, чтобы команды из регионов не попали в финал Кубка России

Полузащитник «Акрона»раскритиковал формат Кубка России.

В среду, 19 апреля, «Акрон» сыграет со «Спартаком» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка.

«В любом случае это данность и факт, который нужно принять. Мы уже сыграли много игр, есть ощущение, что путь до суперфинала через нижнюю сетку — это отдельный чемпионат.

Все сделано так, чтобы команды из регионов не попали в финал, потому что в верхней сетке у команд есть право на осечку, а в нижней сетке все игры решающие.

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Не мне судить, какой формат лучше, какой есть — по такому и играем. Поэтому остается готовиться к каждой игре и выкладываться на максимум», — сказал Савичев в интервью «Матч ТВ».