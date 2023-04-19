Тренер «Акрона»: Постараемся затащить «Спартак» в наш ритм

Главный тренер тольяттинского «Акрона»поделился ожиданиями от матча противв Кубке России.

«Мы не готовы играть со "Спартаком" на скоростях премьер-лиги. Не готовы, потому что мы в другом турнире участвуем. У нас ритм другой, чистое игровое время другое, всё другое. Ты не можешь просто сказать футболистам, что давайте так играть. Нужны навыки.

Наша цель будет сбивать темп, когда мяч за пределами поля, чтобы мы имели передышки дополнительные. А внутри матча постараться затащить соперника в наш ритм.

Надо в этот конкретный момент проявить себя. Быть свободным, быть куражным. Верить в команду, в себя и партнеров. Именно в этот день и час», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Акрон» — «Спартак»

Напомним, ранее «Акрон» выиграл в Кубке России у «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо».

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдет 19 апреля в Тольятти, начало — в 16:30 мск.