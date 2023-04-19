«Акрон» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:30 мск. «Акрон» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Акрон» пребывает на 13 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

Причем тольяттинцы, которым предрекали борьбу за выход в элиту, куда ближе к опасной зоне. Отрыв от нее составляет 7 очков.

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В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. В выездном матче с уфимцами «Акрон» довольствовался лишь ничьей (0:0).

Все прогнозы на футбол

Тольяттинцы уже успели знатно пошуметь в Кубке России. В предыдущем раунде «Акрон» в серии послематчевых пенальти одолел московское «Динамо».

«Акрон» явно планирует дать бой одному из грандов российского футбола. Тольяттинцы способны удивить любого соперника.

«Спартак»

«Спартак» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 3 место не устраивает, но за 2 строчку москвичи точно поборются.

Атакуют «красно-белые» довольно неплохо. В 23 поединках РПЛ игроки «Спартака» наколотили уже 50 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Спартак» одолел земляков из «Торпедо» (1:2), хотя заканчивал встречу вдевятером.

До того команда Гильермо Абаскаля расписала боевую мировую с «Динамо» (3:3). А вот в кубковой встрече с «Уралом» москвичи были повержены (2:1), однако получили шанс на дальнейшую борьбу за трофей через путь регионов.

«Спартак» наверняка будет действовать первым номером. Абаскаль явно выставит на матч всех сильнейших исполнителей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спартака» предлагают — 1.51.

На викторию «Акрона» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.50.

«Спартак» явно не собирается тянуть с быстрым голом, да и мотивация на Кубок у москвичей запредельная .

Наш прогноз — Фора «Спартака» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.