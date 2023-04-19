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    «Спартак» не оставит шансов тольяттинским выскочкам

    «Акрон» — «Спартак». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Спартак»
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    «Акрон» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:30 мск. «Акрон» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 19 Апреля 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Акрон»

    Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Акрон» пребывает на 13 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

    Причем тольяттинцы, которым предрекали борьбу за выход в элиту, куда ближе к опасной зоне. Отрыв от нее составляет 7 очков.

    Коэффициенты матча Акрон — Спартак

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    В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. В выездном матче с уфимцами «Акрон» довольствовался лишь ничьей (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Тольяттинцы уже успели знатно пошуметь в Кубке России. В предыдущем раунде «Акрон» в серии послематчевых пенальти одолел московское «Динамо».

    «Акрон» явно планирует дать бой одному из грандов российского футбола. Тольяттинцы способны удивить любого соперника.

    «Спартак»

    «Спартак» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 3 место не устраивает, но за 2 строчку москвичи точно поборются.

    Атакуют «красно-белые» довольно неплохо. В 23 поединках РПЛ игроки «Спартака» наколотили уже 50 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Спартак» одолел земляков из «Торпедо» (1:2), хотя заканчивал встречу вдевятером.

    До того команда Гильермо Абаскаля расписала боевую мировую с «Динамо» (3:3). А вот в кубковой встрече с «Уралом» москвичи были повержены (2:1), однако получили шанс на дальнейшую борьбу за трофей через путь регионов.

    «Спартак» наверняка будет действовать первым номером. Абаскаль явно выставит на матч всех сильнейших исполнителей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спартака» предлагают — 1.51.

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    На викторию «Акрона» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.50.

    «Спартак» явно не собирается тянуть с быстрым голом, да и мотивация на Кубок у москвичей запредельная.

    Наш прогноз — Фора «Спартака» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.

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    «Акрон» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. «Спартак» не оставит шансов тольяттинским выскочкам
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