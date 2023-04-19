Писарский: Наверное, мы перед пенальти перегорели

Нападающий самарскихдал свой комментарий относительно поединка против(2:2, 0:3 по пенальти) в Кубке России.

«Пенальти? Очень ужасно ударил, приношу извинения болельщикам. В таких моментах надо быть сконцентрированным на 100%. Нужно забивать и проходить дальше, что мы, к сожалению, не сделали.

Еще до серии поверили в победу? Да. Ну обычно так и бывает, когда спасают такие матчи. Играешь вдесятером и отыгрываешься с двух мячей… Это сказка. Наверное, мы перед пенальти перегорели. Не забить три пенальти из трех — это печально. От всей команды прошу прощения у болельщиков. Нам сейчас очень неприятно. Будем стараться радовать их в чемпионате», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».