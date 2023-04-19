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    • «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России
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    Абаскаль: Мы сделали все, чтобы пройти дальше, но соперник выглядел отлично

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Акрон
    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение красно-белых от «Акрона» в полуфинальном матче Кубка России.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Хотелось бы попросить прощения у болельщиков, мы сделали всё, что могли, чтобы пройти, увы, не получилось. Розыгрыш Кубка уже в прошлом, будем концентрироваться на матчах чемпионата. Надо не опускать голову, и я видел, что команда не опускала. Мы должны взять ответственность и идти дальше. Соперник выглядел отлично, должен сказать.

    Это жизнь, это футбол. Не надо сейчас думать, кто и почему. Кто подходит — тот может не попасть. Важно, что создаём моменты. Значит, наш игрок был в чужой штрафной, раз заработали. Но одно дело тренировки, другое — в игре. Да, игроки "Спартака" не забили пенальти, но и Марадона, Бекхэм, Жиру ещё вчера не забивали. Пенальти — это личная история. Кто уверен, тот и берёт на себя ответственность

    Я всегда выбираю пенальтиста. Могу службу безопасности попросить, чтобы они выбрали. Можно не забивать на тренировках, а потом забивать. Вот игрок "Динамо". Как зовут его? В конце прошлого сезона не забил. Сколько у него было, 17 подряд? Но "Спартаку" не забил. Возможно, самый важный? Хотя остальные я не видел. Если кто-то не забил, то что, мне сказать ему больше не бить? Тогда не останется никого. Не мне же идти их потом исполнять», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

    Соперник «Акрон» по финалу станет известен после матча «Краснодар» — «Крылья Советов», который состоится 19 апреля в 19:00 мск.

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