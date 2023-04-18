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    Спаллетти о противостоянии Осимхена и Леау: Будет замечательно увидеть их в действии

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о противостоянии форвардов Виктора Осимхена и Рафаэла Леау в четвертьфинале Лиги чемпионов между неаполитанцами и «Миланом».

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Противостояние Леау и Осимхена? В каком-то плане это два довольно похожих друг на друга игрока, которые могут пользоваться открытым пространством и самостоятельно решать моменты. Они оба высокие и физически сильные.

    Вероятно, у обоих есть вещи, которые позволяют стать им ещё лучше рядом со своими партнёрами по команде. Будет замечательно увидеть их обоих в действии», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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