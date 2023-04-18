Пиоли: Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество

Главный тренер «Милана»поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество, ведь оно минимально. "Наполи" забивает в среднем в этом сезоне три-четыре мяча. Нам надо играть в свой футбол, как команда, и грамотно распоряжаться мячом.

В предыдущих матчах каждая из команд доставляла проблемы своим соперникам в обороне. Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами. Обе команды способны создавать моменты.

Это будет уже третья встреча за последние несколько дней. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. У "Наполи" сильная и физически мощная команда. Но у нас свой стиль игры.

Мы должны проанализировать предыдущие матчи с "Наполи" и четко понимать, где нужно прибавить, а где — притормозить», — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

Первая игра прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.