Аленичев: Удивляют и беспокоят ошибки «Спартака» в обороне

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о проблемах в игре красно-белых.

В ближайшем матче «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России. Игра пройдет 19 апреля, начало — в 16:30 мск.

«"Спартаку" нужно учесть, что [из Кубка] выбиты уже три московские команды. Думаю, что они это понимают, тренерский штаб должен учесть это.

Нельзя оступиться, есть шанс доказать, что победа в Кубке в прошлом году была не случайна.

Я бы не сказал, что "Спартак" стал более предсказуемым. У "Спартака" есть проблемы в обороне, в атаке играют зрелищно, ярко, креативно. Допускают простейшие ошибки в обороне, это меня удивляет и беспокоит.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Акрон" — "Спартак"

Это индивидуальные ошибки — в силу молодости игроков, но хорошо, что молодых подпускают. И командные ошибки, группы оборонительных игроков», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 23 туров.