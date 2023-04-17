Источник: Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»

Нападающий «Баварии»хочет вернуться в «Ливерпуль», утверждает Football Insider.

По информации издания, форвард скучает по прошлой команде и готов вернуться в АПЛ. Мюнхенцы также хотят расстаться с сенегальцем. Нападающий не входит в планы главного тренера клуба Томаса Тухеля.

Напомним, Мане перебрался в «Баварию» летом прошлого года из «Ливерпуля». Он на протяжении шести лет играл за английскую команду. В текущем сезоне Мане принял участие в 20 матчах Бундеслиги, отметившись шестью забитыми мячами.

11 апреля после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Зане. Он был отстранен от основного состава.