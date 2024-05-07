Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле

Вратарьпризнан лучшим игроком «Спартака» по итогам апреля.

Максименко набрал 52% голосов болельщиков, опередив Хесуса Медину (20%) и Даниила Хлусевича (13%).

В прошлом месяце Максименко провел пять матчей в РПЛ и один в Кубке России. В играх против «Зенита» и ЦСКА он не пропустил ни одного мяча.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

Напомним, «Спартак» ни разу не проиграл после увольнения Гильермо Абаскаля. Беспроигрышная серия красно-белых под руководством Владимира Слишковича составляет уже шесть матчей.