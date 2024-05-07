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    Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле

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    Вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» по итогам апреля.

    Александр Максименко
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    Александр Максименко

    Максименко набрал 52% голосов болельщиков, опередив Хесуса Медину (20%) и Даниила Хлусевича (13%).

    В прошлом месяце Максименко провел пять матчей в РПЛ и один в Кубке России. В играх против «Зенита» и ЦСКА он не пропустил ни одного мяча.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

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