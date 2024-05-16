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    «Лидс» пройдет дальше в плей-офф

    «Лидс» — «Норвич». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Норвич»
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    «Лидс»
    16 мая в плей-офф Чемпионшипа состоится ответный матч между «Лидсом» и «Норвичем». Начало игры — 16 мая в 22:00 мск. «Лидс» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф 16 Мая 2024 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Норвич Сити

    Норвич Сити

  • Норидж
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    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» завершил чемпионат на 3-м месте в таблице. Прямую путевку в АПЛ завоевать не вышло. Теперь команда постарается выполнить задачу через плей-офф.

    Последние матчи: 4 мая «Лидс» провел заключительный матч чемпионата с «Саутгемптоном». Команда потерпела поражение со счетом 1:2.

    Лидс — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

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    12 мая стартовал плей-офф. «Лидс» отыграл первый поединок с «Норвичем» в гостях. Команды не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 0:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Бэмфорд, Стрейк (травмы).

    Состояние команды: «Лидс» надеется в следующем сезоне выступить в АПЛ. Но еще нужно пройти плей-офф.

    Последние два домашних матча «Лидс» провалил. Были проиграны поединки с «Блэкберном» и «Саутгемптоном». Удастся ли наконец-то порадовать фанатов в родных стенах?

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Норвич» завершил сезон на 6-й строчке. Команда набрала 73 очка в 46 играх.

    По итогам сезона у «Норвича» зафиксированы 21 победа, 10 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 79 голов и пропустил 64 мяча.

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    • Последние матчи: «Норвич» в мае еще не побеждал. Команда в этом месяце провела две встречи.

    4 мая «канарейки» в гостях проиграли «Бирмингему» со счетом 0:1. После этого «Норвич» в плей-офф разошелся миром с «Лидсом».

    Не сыграют: Барнс, Гиббс, Эрнандес (травмы).

    Состояние команды: «Норвич» не смог выиграть домашний матч у «Лидса». В гостях добиться положительного результата будет гораздо сложнее.

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    Букмекеры не верят в успех «Норвича». К тому же, команда неудачно играет на выезде.

    В чемпионате-2023/24 «Норвич» дважды уступил «Лидсу» — 2:3 и 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» проиграл два последних домашних матча

    • «Норвич» в мае еще не побеждал

    • В чемпионате-2023/24 «Норвич» дважды уступил «Лидсу» — 2:3 и 0:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.66. Ничья — в 4.00, выигрыш «Норвича» — в 5.47.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с коэффициентами — 1.91 и 1.86.

    Прогноз: Для «Лидса» наступил решающий момент. Команда рвется в АПЛ, однако нужно преодолеть плей-офф. На своем поле «Лидс» добьется успеха.

    Ставка: победа «Лидса» с форой (-1) за 2.07.

    Прогноз: Цена ошибки слишком высока. Никто не захочет рисковать в таком важном матче. Скорее всего, одна из команд не сможет забить.

    Ставка: обе команды не забьют за 1.87

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    «Лидс» — «Норвич». 16 мая в плей-офф Чемпионшипа состоится ответный матч между «Лидсом» и «Норвичем». Начало игры — 16 мая в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Норвич» с коэффициентом 2.07.
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