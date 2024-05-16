16 мая в плей-офф Чемпионшипа состоится ответный матч между «Лидсом» и «Норвичем». Начало игры — 16 мая в 22:00 мск. «Лидс» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» завершил чемпионат на 3-м месте в таблице. Прямую путевку в АПЛ завоевать не вышло. Теперь команда постарается выполнить задачу через плей-офф.

Последние матчи: 4 мая «Лидс» провел заключительный матч чемпионата с «Саутгемптоном». Команда потерпела поражение со счетом 1:2.

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12 мая стартовал плей-офф. «Лидс» отыграл первый поединок с «Норвичем» в гостях. Команды не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 0:0.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Бэмфорд, Стрейк (травмы).

Состояние команды: «Лидс» надеется в следующем сезоне выступить в АПЛ. Но еще нужно пройти плей-офф.

Последние два домашних матча «Лидс» провалил. Были проиграны поединки с «Блэкберном» и «Саутгемптоном». Удастся ли наконец-то порадовать фанатов в родных стенах?

«Норвич»

Турнирное положение: «Норвич» завершил сезон на 6-й строчке. Команда набрала 73 очка в 46 играх.

По итогам сезона у «Норвича» зафиксированы 21 победа, 10 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 79 голов и пропустил 64 мяча.

Последние матчи: «Норвич» в мае еще не побеждал. Команда в этом месяце провела две встречи.

4 мая «канарейки» в гостях проиграли «Бирмингему» со счетом 0:1. После этого «Норвич» в плей-офф разошелся миром с «Лидсом».

Не сыграют: Барнс, Гиббс, Эрнандес (травмы).

Состояние команды: «Норвич» не смог выиграть домашний матч у «Лидса». В гостях добиться положительного результата будет гораздо сложнее.

Букмекеры не верят в успех «Норвича». К тому же, команда неудачно играет на выезде.

В чемпионате-2023/24 «Норвич» дважды уступил «Лидсу» — 2:3 и 0:1.

Статистика для ставок

«Лидс» проиграл два последних домашних матча

«Норвич» в мае еще не побеждал

В чемпионате-2023/24 «Норвич» дважды уступил «Лидсу» — 2:3 и 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.66. Ничья — в 4.00, выигрыш «Норвича» — в 5.47.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с коэффициентами — 1.91 и 1.86.

Прогноз: Для «Лидса» наступил решающий момент. Команда рвется в АПЛ, однако нужно преодолеть плей-офф. На своем поле «Лидс» добьется успеха.

Ставка: победа «Лидса» с форой (-1) за 2.07.

Прогноз: Цена ошибки слишком высока. Никто не захочет рисковать в таком важном матче. Скорее всего, одна из команд не сможет забить.

Ставка: обе команды не забьют за 1.87