Лидс
Норвич Сити
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» завершил чемпионат на 3-м месте в таблице. Прямую путевку в АПЛ завоевать не вышло. Теперь команда постарается выполнить задачу через плей-офф.
Последние матчи: 4 мая «Лидс» провел заключительный матч чемпионата с «Саутгемптоном». Команда потерпела поражение со счетом 1:2.
Лидс — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров
12 мая стартовал плей-офф. «Лидс» отыграл первый поединок с «Норвичем» в гостях. Команды не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 0:0.
Не сыграют: Бэмфорд, Стрейк (травмы).
Состояние команды: «Лидс» надеется в следующем сезоне выступить в АПЛ. Но еще нужно пройти плей-офф.
Последние два домашних матча «Лидс» провалил. Были проиграны поединки с «Блэкберном» и «Саутгемптоном». Удастся ли наконец-то порадовать фанатов в родных стенах?
«Норвич»
Турнирное положение: «Норвич» завершил сезон на 6-й строчке. Команда набрала 73 очка в 46 играх.
По итогам сезона у «Норвича» зафиксированы 21 победа, 10 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 79 голов и пропустил 64 мяча.
Последние матчи: «Норвич» в мае еще не побеждал. Команда в этом месяце провела две встречи.
4 мая «канарейки» в гостях проиграли «Бирмингему» со счетом 0:1. После этого «Норвич» в плей-офф разошелся миром с «Лидсом».
Не сыграют: Барнс, Гиббс, Эрнандес (травмы).
Состояние команды: «Норвич» не смог выиграть домашний матч у «Лидса». В гостях добиться положительного результата будет гораздо сложнее.
Букмекеры не верят в успех «Норвича». К тому же, команда неудачно играет на выезде.
В чемпионате-2023/24 «Норвич» дважды уступил «Лидсу» — 2:3 и 0:1.
Статистика для ставок
- «Лидс» проиграл два последних домашних матча
- «Норвич» в мае еще не побеждал
- В чемпионате-2023/24 «Норвич» дважды уступил «Лидсу» — 2:3 и 0:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.66. Ничья — в 4.00, выигрыш «Норвича» — в 5.47.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с коэффициентами — 1.91 и 1.86.
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Прогноз: Для «Лидса» наступил решающий момент. Команда рвется в АПЛ, однако нужно преодолеть плей-офф. На своем поле «Лидс» добьется успеха.
Ставка: победа «Лидса» с форой (-1) за 2.07.
Прогноз: Цена ошибки слишком высока. Никто не захочет рисковать в таком важном матче. Скорее всего, одна из команд не сможет забить.
Ставка: обе команды не забьют за 1.87