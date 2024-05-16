16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Акрон». Начало игры — в 18:30 мск. «Шинник» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы уже могут спокойно доигрывать чемпионат. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем подъем в стыки команде Дмитрия Черышева не светит. А вот подняться на строчку вверх вполне по силам.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла викторию. «Шинник» переиграл «СКА-Хабаровск» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот не проигрывают ярославцы уже 4 матча кряду. Причем все три последних виктории вышли с разницей в один мяч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: В стыки попасть нереально, да и осенью было потеряно слишком много очков. Зато в последних матчах команда преуспевает.

Матчи с тольяттинцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Шинник» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что ярославцы не будут лишь обороняться. Да и отобрать очки у одного из претендентов на выход в РПЛ амбициозный Черышев явно постарается.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» имеет весьма надежные тылы. Команда Заура Тедеева пропустила лишь 23 раза в 31 поединке.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла важнейшую викторию. Тольяттинцы уверенно расправились с махачкалинским «Динамо» (3:1).

Более того, теперь все в руках у тольяттинского клуба. Отставание от махачкалинцев составляет лишь 2 очка при имеющемся матче в запасе.

Да и выиграл «Акрон» в 2 матчах кряду. Плюс по игре команда смотрится весьма выгодно, сумев забить аж трижды непробиваемым махачкалинцам.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Тольяттинцы прибавили в концовке первенства. Да и терять очки нынче никак нельзя — в стыках будет непросто.

Более того, «Акрон» в 2 последних очных поединках переиграл ярославцев. А вот последняя коллизия случилась полтора года назад.

Отлично вписался в игру команды Никита Глушков. Опытный форвард отличился 5 голами в 10 матчах весны.

Нет сомнений, что гости будут стремиться запрыгнуть на 2 место. Так что ждем от команды Тедеева активных атакующих действий.

Статистика для ставок

Ярославцы не проигрывают 4 матча кряду

«Акрон» выиграл в 2 своих последних поединках

В двух последних очных встречах побеждал «Акрон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: Ярославцы уже почти без мотивации, тогда как гости имеют шанс подняться в дуэт лидеров.

Команда Тедеева в последних матчах прибавила, и явно намерена добыть третью победу кряду.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12