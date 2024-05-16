Шинник
Акрон
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы уже могут спокойно доигрывать чемпионат. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем подъем в стыки команде Дмитрия Черышева не светит. А вот подняться на строчку вверх вполне по силам.
Шинник — Акрон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла викторию. «Шинник» переиграл «СКА-Хабаровск» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
А вот не проигрывают ярославцы уже 4 матча кряду. Причем все три последних виктории вышли с разницей в один мяч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В стыки попасть нереально, да и осенью было потеряно слишком много очков. Зато в последних матчах команда преуспевает.
Матчи с тольяттинцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Шинник» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что ярославцы не будут лишь обороняться. Да и отобрать очки у одного из претендентов на выход в РПЛ амбициозный Черышев явно постарается.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Акрон» имеет весьма надежные тылы. Команда Заура Тедеева пропустила лишь 23 раза в 31 поединке.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла важнейшую викторию. Тольяттинцы уверенно расправились с махачкалинским «Динамо» (3:1).
Более того, теперь все в руках у тольяттинского клуба. Отставание от махачкалинцев составляет лишь 2 очка при имеющемся матче в запасе.
Да и выиграл «Акрон» в 2 матчах кряду. Плюс по игре команда смотрится весьма выгодно, сумев забить аж трижды непробиваемым махачкалинцам.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Тольяттинцы прибавили в концовке первенства. Да и терять очки нынче никак нельзя — в стыках будет непросто.
Более того, «Акрон» в 2 последних очных поединках переиграл ярославцев. А вот последняя коллизия случилась полтора года назад.
Отлично вписался в игру команды Никита Глушков. Опытный форвард отличился 5 голами в 10 матчах весны.
Нет сомнений, что гости будут стремиться запрыгнуть на 2 место. Так что ждем от команды Тедеева активных атакующих действий.
Статистика для ставок
- Ярославцы не проигрывают 4 матча кряду
- «Акрон» выиграл в 2 своих последних поединках
- В двух последних очных встречах побеждал «Акрон»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
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Прогноз: Ярославцы уже почти без мотивации, тогда как гости имеют шанс подняться в дуэт лидеров.
Команда Тедеева в последних матчах прибавила, и явно намерена добыть третью победу кряду.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12