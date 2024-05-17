«Фиорентина» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: команда из Флоренции продолжает борьбу за попадание в зоне еврокубков.

В настоящий момент флорентийская команда имеет в своем активе 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Флорентийцы смогли 53 раза поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «фиолетовые» переиграли «Монцу» (2:1), а до этого уступили «Вероне» (1:2).

Перед этим же «лилии» разгромили «Сассуоло» (5:1) и одолели «Салернитану» (2:0).

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Также между этими играми «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций, одолев «Брюгге» (3:2, 1:1, но вылетела в полуфинале Кубка Италии от «Аталанты» (1:0, 1:4).

Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Риккардо Соттиль.

Состояние команды: сезон для подопечных Винченцо Итальяно пока что можно оценить средне. Команда не совсем удачно выступила в Серии А, не сумев побороться за топ-6.

Все может исправить победа в Лиге конференций. Это еврокубок и это трофей, которому точно будут все рады, поэтому главный матч команды состоится как раз в Афинах.

«Наполи»

Турнирное положение: неаполитанский коллектив проваливает этот сезон и может остаться без еврокубков в следующем.

В настоящий момент неаполитанцы имеют в своем активе 51 очко и занимают только девятое место в турнирной таблице Серии А.

Команда из Неаполя за 36 матчей смогла забить 53 мяча, а пропустила 46 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре «голубые» уступили «Болонье» (0:2), а до этого сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и «Ромой» (2:2).

Перед этим «партенопейцы» проиграли «Эмполи» (0:1), но поделили очки с «Фрозиноне» (2:2).

И вот только туром ранее «маленькие ослы» смогли взять три очка, переиграв «Монцу» (4:2).

Не сыграют: из-за повреждения не смогут выйти на поле следующие футболисты «Наполи»: Петр Зелиньски, Виктор Осимхен и Йеспер Линдстрем.

Состояние команды: сезон для «Наполи» складывается хуже не придумаешь. Команда за чемпионат несколько раз меняла главного тренера и сейчас таковым является Франческо Кальцона.

Из еврокубков и Кубка страны «Наполи» уже давно вылетел, а в чемпионате проваливается и с большой долей вероятности останется без еврокубков на следующий сезон.

Думается, что в межсезонье будут приняты какие-то меры для урегулирования ситуации.

Статистика для ставок

«Наполи» не может выиграть на протяжении 5 матчей

«Фиорентина» забивает в 9 матчах подряд

«Фиорентина» дома проиграла только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Наполи» — в 2.65.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: встречаются примерно равные команды. «Наполи» точно некуда отступать, поскольку если неаполитанцы не выиграют, то не выступят в еврокубках, поэтому ждем открытый футбол и много голов.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.75.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то все будет близко к ничьей и команды вполне могут поделить очки.

Ставка: ничья за 3.50.