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    Определят ли «Фиорентина» и «Наполи» сильнейшего?

    «Фиорентина» — «Наполи». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 17 мая 2024 года

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    Хвича Кварацхелия («Наполи»)
    «Фиорентина» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Мая 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: команда из Флоренции продолжает борьбу за попадание в зоне еврокубков.

    В настоящий момент флорентийская команда имеет в своем активе 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Фиорентина — Наполи: коэффициенты букмекеров

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    Флорентийцы смогли 53 раза поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «фиолетовые» переиграли «Монцу» (2:1), а до этого уступили «Вероне» (1:2).

    Перед этим же «лилии» разгромили «Сассуоло» (5:1) и одолели «Салернитану» (2:0).

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    Также между этими играми «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций, одолев «Брюгге» (3:2, 1:1, но вылетела в полуфинале Кубка Италии от «Аталанты» (1:0, 1:4).

    Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Риккардо Соттиль.

    Состояние команды: сезон для подопечных Винченцо Итальяно пока что можно оценить средне. Команда не совсем удачно выступила в Серии А, не сумев побороться за топ-6.

    Все может исправить победа в Лиге конференций. Это еврокубок и это трофей, которому точно будут все рады, поэтому главный матч команды состоится как раз в Афинах.

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанский коллектив проваливает этот сезон и может остаться без еврокубков в следующем.

    В настоящий момент неаполитанцы имеют в своем активе 51 очко и занимают только девятое место в турнирной таблице Серии А.

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    • Команда из Неаполя за 36 матчей смогла забить 53 мяча, а пропустила 46 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре «голубые» уступили «Болонье» (0:2), а до этого сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и «Ромой» (2:2).

    Перед этим «партенопейцы» проиграли «Эмполи» (0:1), но поделили очки с «Фрозиноне» (2:2).

    И вот только туром ранее «маленькие ослы» смогли взять три очка, переиграв «Монцу» (4:2).

    Не сыграют: из-за повреждения не смогут выйти на поле следующие футболисты «Наполи»: Петр Зелиньски, Виктор Осимхен и Йеспер Линдстрем.

    Состояние команды: сезон для «Наполи» складывается хуже не придумаешь. Команда за чемпионат несколько раз меняла главного тренера и сейчас таковым является Франческо Кальцона.

    Из еврокубков и Кубка страны «Наполи» уже давно вылетел, а в чемпионате проваливается и с большой долей вероятности останется без еврокубков на следующий сезон.

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    Думается, что в межсезонье будут приняты какие-то меры для урегулирования ситуации.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не может выиграть на протяжении 5 матчей

    • «Фиорентина» забивает в 9 матчах подряд

    • «Фиорентина» дома проиграла только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Наполи» — в 2.65.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды. «Наполи» точно некуда отступать, поскольку если неаполитанцы не выиграют, то не выступят в еврокубках, поэтому ждем открытый футбол и много голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.75.

    Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то все будет близко к ничьей и команды вполне могут поделить очки.

    Ставка: ничья за 3.50.

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    «Фиорентина» — «Наполи». «Фиорентина» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи» с коэффициентом 1.75.
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