Фиорентина
Наполи
«Фиорентина»
Турнирное положение: команда из Флоренции продолжает борьбу за попадание в зоне еврокубков.
В настоящий момент флорентийская команда имеет в своем активе 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Фиорентина — Наполи: коэффициенты букмекеров
Флорентийцы смогли 53 раза поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «фиолетовые» переиграли «Монцу» (2:1), а до этого уступили «Вероне» (1:2).
Перед этим же «лилии» разгромили «Сассуоло» (5:1) и одолели «Салернитану» (2:0).
Также между этими играми «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций, одолев «Брюгге» (3:2, 1:1, но вылетела в полуфинале Кубка Италии от «Аталанты» (1:0, 1:4).
Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Риккардо Соттиль.
Состояние команды: сезон для подопечных Винченцо Итальяно пока что можно оценить средне. Команда не совсем удачно выступила в Серии А, не сумев побороться за топ-6.
Все может исправить победа в Лиге конференций. Это еврокубок и это трофей, которому точно будут все рады, поэтому главный матч команды состоится как раз в Афинах.
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанский коллектив проваливает этот сезон и может остаться без еврокубков в следующем.
В настоящий момент неаполитанцы имеют в своем активе 51 очко и занимают только девятое место в турнирной таблице Серии А.
Команда из Неаполя за 36 матчей смогла забить 53 мяча, а пропустила 46 мячей.
Последние матчи: в прошлом туре «голубые» уступили «Болонье» (0:2), а до этого сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и «Ромой» (2:2).
Перед этим «партенопейцы» проиграли «Эмполи» (0:1), но поделили очки с «Фрозиноне» (2:2).
И вот только туром ранее «маленькие ослы» смогли взять три очка, переиграв «Монцу» (4:2).
Не сыграют: из-за повреждения не смогут выйти на поле следующие футболисты «Наполи»: Петр Зелиньски, Виктор Осимхен и Йеспер Линдстрем.
Состояние команды: сезон для «Наполи» складывается хуже не придумаешь. Команда за чемпионат несколько раз меняла главного тренера и сейчас таковым является Франческо Кальцона.
Из еврокубков и Кубка страны «Наполи» уже давно вылетел, а в чемпионате проваливается и с большой долей вероятности останется без еврокубков на следующий сезон.
Думается, что в межсезонье будут приняты какие-то меры для урегулирования ситуации.
Статистика для ставок
- «Наполи» не может выиграть на протяжении 5 матчей
- «Фиорентина» забивает в 9 матчах подряд
- «Фиорентина» дома проиграла только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Наполи» — в 2.65.
ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз: встречаются примерно равные команды. «Наполи» точно некуда отступать, поскольку если неаполитанцы не выиграют, то не выступят в еврокубках, поэтому ждем открытый футбол и много голов.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.75.
Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то все будет близко к ничьей и команды вполне могут поделить очки.
Ставка: ничья за 3.50.