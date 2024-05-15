«Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

Душан Влахович Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 4-й минуте забил сербский нападающий Душан Влахович. Голевую передачу ему отдал крайний защитник Андреа Камбьязо.
Футбол. Италия. Кубок
Аталанта — Ювентус 0:1
Гол: 0:1 Душан Влахович (4') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин (Джорджио Скальвини, 59'), Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 59'), Маттео Руджери, Мартен де Рон (Рафаэл Толой, 65'), Марио Пашалич (Алексей Миранчук, 59'), Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Эль Билал Туре, 46'), Адемола Лукман Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо (Тимоти Уэа, 81'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Федерико Кьеза (Кенан Йылдыз, 69'), Адриен Рабьо, Ханс Николусси Кавилья (Фабио Миретти, 62'), Уэстон Маккенни, Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 81'), Сэмюэл Айлинг Джуниор Предупреждения: Исак Хин (17'), Душан Влахович (56'), Берат Джимсити (78'), Бремер Глейсон (90'), Рафаэл Толой (90 + 6') Удаление: Massimiliano Allegri (90 + 5')
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе и появился на поле только на 56-й минуте вместо Марио Пашалича, но переломить ход матча не смог.