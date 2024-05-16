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    «Барселона» справится с аутсайдером Ла Лиги, «Лидс» пройдет «Норвич»

    Экспресс дня 16 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 мая
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    Хави
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Чемпионшипе, а также в чемпионатах Швейцарии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лидс» — «Норвич»

    Футбол. Англия. Чемпионшип

    «Лидс» является фаворитом предстоящего матча. Коллектив рвется в АПЛ. Но необходимо преодолеть крайне непростой плей-офф. В первой встрече команды сыграли вничью 0:0.

    В последних семи матчах «Лидс» одержал лишь одну победу. 22 апреля клуб в гостях одолел «Мидлсбро» со счетом 4:3.

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    «Норвич» закончил сезон на 6-м месте в таблице. Команда по итогам 46 встреч набрала 73 очка.

    В последних десяти матчах Чемпионшипа «Норвич» проиграл дважды. «Канарейки» находятся в неплохой форме. Однако букмекеры не верят в то, что клуб справится с «Лидсом».

    Ставка: Победа «Лидса» за 1.65.

    «Янг Бойз» — «Санкт-Галлен»

    Футбол. Чемпионат Швейцарии

    «Янг Бойз» рвется к чемпионству. На данный момент команда лидирует в таблице. Набрано 68 очков в 35 играх.

    Нынешний месяц «Янг Бойз» начал с победы над «Цюрихом» (2:0). Но потом последовало поражение. 11 мая команда неожиданно оступилась в домашней встрече с «Лугано» (0:1).

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    «Санкт-Галлен» сейчас располагается на 4-м месте. По итогам 35 матчей набрано 54 очка.

    В апреле-мае «Санкт-Галлен» очень хорошо играл в гостях. В трех встречах одержаны две победы, также зафиксирована одна ничья. Ранее удалось победить «Цюрих» и «Лугано» с одинаковым счетом 1:0.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.40.

    «Альмерия» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Альмерия» доигрывает сезон в Примере. Долгое время команда не могла победить, но в марте удалось прервать эту заколдованную серию. Интересно, что весной «Альмерия» выиграла два матча не дома, а в гостях.

    У «Альмерии» 17 очков. Команда находится на последнем, 20-м месте в таблице. Теоретически еще есть шанс опередить «Гранаду». Отставание от 19-й строчки составляет четыре очка за два тура до финиша.

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  • 07/05/2024

    • «Барселона» нацелена завершить сезон в топ-2. В минувшем туре сине-гранатовые одержали важную победу над «Реалом Сосьедад» (2:0). Матч не был зрелищным, но нужного результата добиться удалось.

    У «Барселоны» 76 очков по итогам 35 матчей. В предстоящей встрече у аутсайдера Ла Лиги шансов почти нет. В случае победы команда Хави сможет оторваться от «Жироны» на четыре очка.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.25.

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    Экспресс дня 16 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Чемпионшипе, а также в чемпионатах Швейцарии и Испании. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 16 мая с коэффициентом 3.25.
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