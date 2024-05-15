С одной рукой на трофее. «Ман Сити» взял под свой контроль титульную гонку, победив «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» на выезде победил «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 34‑го тура АПЛ. Дубль оформил Эрлинг Холанн. «Ман Сити» набрал 88 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер‑лиги, опередив лондонский «Арсенал» (86). «Тоттенхэм» (63) идет пятым.

Назло соседу

Автор Daily Mail Оливер Холт иронизирует над фанатами «Тоттенхэма», желавшими своей команде поражения, лишь бы не подарить титул «Арсеналу».

«Ночная сова не сидела в полдень на рыночной площади Семи сестер, ухая и вопя, и львы не бродили по улицам столицы Англии, но, тем не менее, за последние 24 часа в естественном порядке вещей произошли странные изменения.

Перри Гроувс, бывшая звезда "Арсенала" и бич соперников из северного Лондона, планировал впервые надеть футболку "Шпор". Джейми О'Хара, бывший игрок "Тоттенхэма", заявил во вторник вечером, что будет поддерживать соперника "Шпор" по этому матчу — "Манчестер Сити".

Болельщики "Шпор" спели по радио гимн "Ман Сити" Blue Moon. Джон, таксист, ярый фанат "Шпор", во вторник утром позвонил в TalkSport и заявил, что будет "самым большим позором за всю историю", если его команда обыграет "Сити" и передаст титул "этим ребятам с соседней улицы".

Чуть севернее, примыкая к трассе М25, группа болельщиков "Арсенала", называющих себя "Армией Эшбертона", запустила фейерверк возле отеля команды "Сити" в Уолтем-Эбби рано утром во вторник. Игроки "Сити" в это время все еще находились в Манчестере, но важен не результат, а участие.

Было трудно вспомнить слишком много странных вещей в событиях, которые украшали наш высший дивизион на протяжении многих лет, но именно это происходит, когда английские футбольные племена пытаются понять, что для них важнее: любовь к своей команде или ненависть к команде соперников.

Для многих болельщиков "Шпор" идея обыграть "Сити" во вторник вечером была анафемой. Они хотели, чтобы "Шпоры" проиграли любой ценой, потому что все остальное нанесло бы ущерб "Сити" и дало бы "Арсеналу" последнюю возможность выиграть в воскресенье свой первый чемпионский титул за 20 лет. Этого нельзя было допустить.

Перспектива победы привела в ужас многих болельщиков "Шпор". Тот факт, что это наполнило их ужасом, повергло в ужас тренера "Шпор" Энджа Постекоглу. "Если это ваш мир, — сказал Постекоглу, — вам нужна терапия. Я понимаю, что такое соперничество, но никогда не пойму тех, кто хочет, чтобы их собственная команда проиграла".

В конце концов, все это не имело значения. "Сити" были далек от своих лучших результатов, но они все еще были слишком хороши для "Шпор". "Горожане" должны быть благодарны вышедшему на замену вратарю Штефану Ортеге за критический сейв в концовке, который лишил гола Сона Хын Мина, но это был гигантский скачок к титулу.

Они победили, потому что изначально собирались побеждать, а не из-за политики зависти или страха. По пути они даже прервали старое проклятье, ведь гол Эрлинга Холанна сразу после перерыва стал их первым голом в лиге на этом стадионе.

Второй гол на первой минуте добавленного времени, решительно реализованный пенальти Холанна, снял все вопросы. Судя по реакции игроков "Сити" на этот гол, он, возможно, лишил "Арсенала" титула. "Сити" уже держит трофей одной рукой.

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Так что болельщики "Шпор" могут быть спокойны. Их надежды на выход в Лигу чемпионов рухнули вчера вечером, но "Арсенал", вероятно, не выиграет лигу, так что, похоже, беспокоиться не о чем».

План Б от Постекоглу

Автор The Guardian Дэвид Хитнер изучает тактические ходы наставника «Шпор» на матч с «Сити», который теперь, по его мнению, не отпустит титул.

«Есть ли в футболе более надежная ставка, чем ставка на то, что "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы сделает все то, что им нужно — другими словами, будет побеждать и продолжать побеждать — пока у них в руках не окажется титул Премьер-лиги?

В трех предыдущих случаях, когда они участвовали в ожесточенной гонке до последнего тура под руководством Гвардиолы — и право на ошибку было минимальным или вообще отсутствовало — они ни разу не ошиблись. Их победные серии были долгими и разрушительными.

И вот мы снова здесь: "Сити" приближается к еще одному титулу, шестому в сумме под руководством Гвардиолы, и эта победа восьмая подряд, когда давление наиболее остро.

Всего за один вечер все, кто был связан с "Арсеналом", превратились в фанатов "Шпор". Они отчаянно хотели, чтобы их ненавистные соперники сделали для них что-нибудь по-соседски. Любой результат в пользу "Шпор" сделал бы "Арсенал" ответственным за результат титульной гонки перед финальным туром.

Этого не произошло, потому что с "Сити" все по-другому, как бы "На тоненького" все ни было на заключительной стадии, как бы мучительно ни было "Арсеналу" за этим наблюдать. Потому что, когда "Сити" лидировал благодаря голу Эрлинга Холанна, у "шпор" были шансы сравнять счет.

Штефан Ортега стал неожиданным героем "Сити". Выйдя на замену травмированному Эдерсону, вратарь сделал мощный сэйв, не позволив отличиться вышедшему на замену у "Шпор" Деяну Кулушевски.

Но это было превзойдено на 86-й минуте, когда Бреннан Джонсон обокрал Мануэля Аканджи и отправил Сон Хын Мина в забег к штравной. И снова, когда северный Лондон затаил дыхание по стольким причинам, Ортега спас. Гвардиола упал на землю в своей технической зоне.

"Сити" выжил, и их ждал спокойный финал, когда Холанн сделал счет 2:0, забив с пенальти после того, как Педро Порро сфолил на другом вышедшем на замену игроке — Жереми Доку. "Сити" снова получит корону, если (и обязательно) обыграет "Вест Хэм" в воскресенье.

В северном Лондоне была только одна предматчевая тема, один вопрос для болельщиков "Шпор". Кого они поддерживали? Это было невероятно странно, учитывая, что они стремились к финишу в зоне Лиги чемпионов, и совершенно логично, потому что, ну, это же "Арсенал".

Как бы проявила себя любая поддержка со стороны "Шпор", не относящаяся к "Шпорам"? И возможно ли вообще достичь консенсуса среди группы из 60 000 человек? Если вы поищите какую-либо точку зрения среди фанатов, вы, вероятно, ее найдете. Было одно мнение, которое могли поддержать все, кто сидел на местах хозяев. "Встаньте, если ненавидите Арсенал", — гласила фанатская речевка. Они стояли.

Гвардиоле нужно было время, чтобы разобраться во всем, потому что Эндж Постекоглу преподносил сюрпризы своей тактикой, даже несмотря на то, что упор на атаку сохранялся, рискуя и оставляя бреши в обороне.

Постекоглу, потерявший восемь травмированных игроков, в том числе трех левых защитников, попросил Микки ван де Вена выйти из центра защиты и занять проблемную позицию. Он также начал с новой трапецивидной полузащитой, со своими игроками атаки Джонсоном и Соном, расположившимися высоко и на флангах. Кто сказал, что у него нет плана Б?

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Это было интересно: Папе Сарр и Джеймс Мэддисон возглавляли прессинг в центральных зонах, было много ротации, а за ними расположились Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Родриго Бентанкур. Порро, как обычно, поднялся и перешел на другой фланг на позиции правого защитника.

Атмосфера первого тайма лучше всего описывается как приглушенная. Возможно, домашние болельщики просто пытались осознать то, что делал Постекоглу. Нельзя было сказать, что до перерыва инновации не работали».

«Шпоры» демонстрируют гордость, но терпят неудачу

Автор BBC Фил Макналти тоже акцентирует внимание на настрое болельщиков «Тоттенхэма», нон е забывает отметить то, что игроки лондонского клуба выкладывались на поле против действующего чемпиона.

«Странная атмосфера, которая послужила фоном для этого матча, была продемонстрирована, когда болельщики "Тоттенхэма" громко скандировали: "Ты видишь это, 'Арсенал'?" после того, как Холанн вывел "Манчестер Сити" вперед.

Это был момент, когда ожесточенное соперничество между клубами северного Лондона подняло голову, болельщики "Шпор" забыли о своем разочаровании из-за того, что не смогли попасть в четверку лучших, ради того, чтобы посмеяться над "Арсеналом", который, похоже, упустил титул после великолепной кампании.

Не было никаких сомнений в преданности делу и усилиях игроков Энджа Постекоглу от первого свистка до последнего. Только барьер, созданный Ортегой, помешал им огорчить "Сити" и потенциально передать инициативу "Арсеналу" в концовке титульной гонки.

В конце концов, они были уничтожены главными звездами "Сити" Холанном и Де Брёйне, поскольку сезон, начавшийся с таким большим оптимизмом под руководством Постекоглу, заканчивается тем, что им не достанется путевки в Лигу чемпионов.

"Шпоры" довольствовались бы пятым местом в начале сезона, но невозможно скрыть чувство упущенных возможностей, поскольку неудачный заключительный этап кампании стоил им очень дорого и означал, что они пропустили вперед "Астон Виллу".

Под руководством Постекоглу был достигнут прогресс, но теперь ему нужно спланировать следующий этап обновления своего состава в лондонском клубе».

Вернулся ли Бентанкур к своей лучшей форме?

Автор The Athletic Чарли Экклшер радуется полноценному возвращению на поле уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», который восстановился после тяжелой травмы.

«Это был вечер, который закончился огромным разочарованием для Родриго Бентанкура — он был в ярости, когда его заменили на 55-й минуте — но до этого это, вероятно, было его лучшее выступление в сезоне.

Для Бентанкура это был долгий путь возвращения после травмы передней крестообразной связки (ПКС) в октябре и других неприятностей с тех пор, но во вторник вечером мы увидели полузащитника, вернувшегося в свою лучшую форму.

Иногда нужно увидеть игрока, похожего на себя прежнего, чтобы понять, как сильно вы по нему скучали, и именно так произошло с Бентанкуром. Эта способность принимать мяч в труднодоступных местах, уклоняться от препятствий и делать острые передачи была характерной чертой его первого года в клубе до той травмы передней крестообразной связки.

Ранняя замена, безусловно, была следствием того, что он еще не набрал идеальную физическую форму, но это было выступление, которое показало многообещающее будущее в следующем сезоне, который всегда считался более реалистичным сроком для его возвращения в полную силу».

«Тоттенхэм» заставил «Сити» понервничать

Автор The Telegraph Сэм Уоллес отмечает, что победа не далась «горожанам» легко и что результат до последнего балансировал в неопределенности.

«Для команды, так привыкшей побеждать, неопределенность этого вечера, должно быть, была в новинку для "Манчестер Сити", и особенно, когда Сон Хын Мин пробил по воротам на 86-й минуте, и Пеп Гвардиола был так встревожен этим моментом, что испытал необходимость прилечь.

Главный тренер этой эпохи лежал на спине, охваченный тревогой, когда запасной вратарь Штефан Ортега вышел таким образом, чтобы заблокировать удар, и Гвардиола смог оторваться от земли. Позже он скажет, что в тот момент он вспомнил все голы Сона и Гарри Кейна, которые были забиты в матчах против его команды за эти годы. "Боже мой, я подумал: Только не снова", — сказал Гвардиола, хотя "снова" и не случилось в этот раз, против этой команды.

Ортега вышел на поле вместо Эдерсона в начале второго тайма и был приближен к судьбоносному моменту, который был столь же важен для "Сити", как и два гола Эрлинга Холанна по обе стороны от этого сейва. Ортега сыграет в финале Кубка Англии, как и было запланировано, но когда "Сити" одержит 28-ю и последнюю победу в сезоне над "Вест Хэмом" на стадионе "Этихад" в воскресенье, скорее всего, Эдерсон снова окажется в воротах.

Так устроена машина "Сити" — даже на самые важные детали у них есть запасные варианты. Только Дэвид Мойес сейчас, прощающийся с "Вест Хэмом", стоит между "Сити" и самой продолжительной титульной серией, которую знал английский футбол. Поражение от него было бы одним из самых необычайных провалов в новейшей истории игры для команды, которая с 6 декабря не проиграла ни одной игры, кроме серии пенальти.

Чемпионы Англии, находящиеся на пороге рекордного четвертого подряд титула в Премьер-лиге, выглядели гораздо менее грозными между 26-м и 27-м голами Холанна в сезоне, чем зафиксирует история. Затем, когда "девятка" "Сити" реализовал пенальти, чары непобедимости возобновились.

Что касается "Тоттенхэма", то этот вечер начался с того, что квалификация Лиги чемпионов все еще была в их руках, а болельщики хозяев в глубине души желали этого приза меньше, чем того, чтобы трофей Премьер-лиги не попал в руки "Арсенала". Облегчение, когда Холанн впервые вошел в игру, было очевидно для обеих групп болельщиков. Вместе в компенсированное время они оба спели одну и ту же песню об "Арсенале". Это был результат, который оставил "Сити" на расстоянии одной победы от титула, как и хотели домашние болельщики.

Тем не менее, до сих пор неясно, что послужило причиной послематчевой реакции Энджа Постекоглу — странного постскриптума к вечеру, когда вражда в Северном Лондоне имела большее значение для болельщиков "Шпор". Тренер "Шпор" в конце своего первого сезона пожаловался на неустановленную неисправность, которую он обнаружил в клубе "за последние 48 часов". Что это именно, он не сказал, а потом, казалось, расстроился, когда его спросили об этом.

"Шпоры" не будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они также будут знать, что им редко придется встретиться с такой нервной командой, как эта. Команда Гвардиолы не соответствовала своим обычным стандартам, и до того, как вышедший на замену Джереми Доку заработал тот поздний пенальти, не было уверенности, что они выиграют. Он вышел на поле вместо Кевина Де Брёйне, которого Папе Сарр сбил ударом в тыльную сторону лодыжки.

Это была даже не самая драматичная из двух травм "Сити" во втором тайме, первой из которых стал удар, полученный Эдерсоном по голове, что потребовало выхода Ортеги. Позже Гвардиола сказал, что у него не было другого выбора, кроме как заменить Эдерсона, когда врач сказал ему, что опухоль на глазу бразильца после столкновения с Кристианом Ромеро означает, что он не может нормально видеть. Эдерсон воспринял это не слишком хорошо.

Он отмахнулся от попыток Гвардиолы утешить его, когда позже ушел с поля. Эдерсон был в ярости. Сбросив перчатки и отказавшись от протянутой руки Гвардиолы, он на скамейке запасных натянул майку на голову и выглядел безутешным. Даже Гвардиола, казалось, был озадачен тем, что могло произойти».