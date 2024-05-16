16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает седьмое место с 54 очками и разницей мячей 48-37.

Команда находится вне зоны Лиги Европы с отставанием в один балл от нее. При этом седьмая позиция также позволяет сыграть в еврокубках, но уже в Лиге конференций.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Барселоне» — 0:2.

Эта неудача стала для клуба из Сан-Себастьяна второй в трех поединках, которые пришлись на испанское первенство.

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Не сыграют: Галан, Субельдия, Субименди, Муньос, Фернандес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты рискуют помешать баскам попасть в Лигу Европы, а если в грядущей игре они уступят конкуренту в борьбе за путевку в Лигу конференций, то это лишь усугубит ситуацию.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с девятью голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» занимает восьмое место с 48 баллами. В его активе 37 забитых мячей, в пассиве — 39 пропущенных.

Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, поэтому в грядущем поединке левантийцам крайне важно победить, тогда как другой результат по сути отцепляет их от таких перспектив.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На своем поле он сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Эта мировая прервала серию поражений «Летучих Мышей» в три поединка, которые пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: Хауме Доменек, Хесус Васкес, Фран Перес, Диахаби — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Валенсия» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о том, что коллективу будет крайне сложно, если вообще возможно попасть в еврокубки, да и обыграть столь непростого соперника на выезде — тоже.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедад» не выиграл

в трех последних матчах «Реал Сосьедада» забивала только одна команда

в шести из девяти последних матчей «Валенсии» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.80, победа «Валенсии» — в 6.30.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. Такой же расклад сыграл в их трех из четырех последних домашних поединков.

В пяти из девяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедад» не выиграл.

Ставка: «Валенсия» не проиграет за 2.37