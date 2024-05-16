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    Лишит ли «Сосьедад» шансов на еврокубки «Валенсию»?

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Примера, 16 мая 2024 года

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    Уго Дуро
    16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Мая 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает седьмое место с 54 очками и разницей мячей 48-37.

    Команда находится вне зоны Лиги Европы с отставанием в один балл от нее. При этом седьмая позиция также позволяет сыграть в еврокубках, но уже в Лиге конференций.

    Реал Сосьедад — Валенсия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Барселоне» — 0:2.

    Эта неудача стала для клуба из Сан-Себастьяна второй в трех поединках, которые пришлись на испанское первенство.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Галан, Субельдия, Субименди, Муньос, Фернандес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты рискуют помешать баскам попасть в Лигу Европы, а если в грядущей игре они уступят конкуренту в борьбе за путевку в Лигу конференций, то это лишь усугубит ситуацию.

    Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с девятью голами.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» занимает восьмое место с 48 баллами. В его активе 37 забитых мячей, в пассиве — 39 пропущенных.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, поэтому в грядущем поединке левантийцам крайне важно победить, тогда как другой результат по сути отцепляет их от таких перспектив.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На своем поле он сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

    Эта мировая прервала серию поражений «Летучих Мышей» в три поединка, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: Хауме Доменек, Хесус Васкес, Фран Перес, Диахаби — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Валенсия» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о том, что коллективу будет крайне сложно, если вообще возможно попасть в еврокубки, да и обыграть столь непростого соперника на выезде — тоже.

    Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедад» не выиграл

    • в трех последних матчах «Реал Сосьедада» забивала только одна команда

    • в шести из девяти последних матчей «Валенсии» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.80, победа «Валенсии» — в 6.30.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. Такой же расклад сыграл в их трех из четырех последних домашних поединков.

    В пяти из девяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедад» не выиграл.

    Ставка: «Валенсия» не проиграет за 2.37

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    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». 16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» с коэффициентом 2.03.
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