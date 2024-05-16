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    Очередной свой матч Швеция закончит крупной победой?

    Казахстан — Латвия. Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Латвия
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    Сборная Швеции не проигрывает на этом ЧМ
    В матче группового этапа чемпионата мира Казахстан встретится с Латвией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 14 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). Казахстан — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 16 Мая 2024 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 17:20 Швеция

    Швеция

  • Стокгольм
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    Казахстан

    Турнирное положение: На момент написания Казахстан занимает шестую строчку в группе B, набрав в трех матчах 3 балла. Сразу от двух конкурентов — США и Франции — сборная отстает на одно очко при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Свою самую яркую игру команда Галыма Мамбеталиева продемонстрировала в дебютном матче, в котором была одержана волевая победа над Францией — 3:1.

    Казахстан — Швеция: коэффициенты букмекеров

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    На текущий момент это единственная встреча, в которой Казахстан взял 3 очка или хотя бы отличился больше двух раз. В следующем матче команда Мамбеталиева была разбита мощной по нынешним временам Словакией (2:6), после чего всухую проиграла Латвии (0:2).

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Не сыграют: Информации о потерях на данный момент нет.

    Состояние команды: Сборной Казахстана ожидаемо тяжело выдерживать конкуренцию с соперниками уровня Словакии или Латвии, а говорить об интриге в матчах с командами первого эшелона вообще бессмысленно.

    Швеция

    Турнирное положение: Швеция остается единственным участником группы B, который движется по дистанции без осечек. В трех встречах скандинавы заработали 9 очков и единолично возглавили таблицу.

    Последние матчи: Самый эффектный в контексте уровня соперничества матч команда Сэма Халлама провела в начале турнира, когда стерла в пыль сборную США с ее достаточно неплохим составом — 5:2.

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    • На фоне такого старта следующие игры не доставили особого дискомфорта, так как класс команд был ниже. В частности, Швеция разгромила Польшу — 5:1, а самую крупную победу оформила во встрече с Германией — 6:1.

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    Не сыграют: Кадровые потери в составе шведов на данный момент сопутствуют.

    Состояние команды: Выдав, пожалуй, самое бодрое и во всех смыслах уверенное начало чемпионата, Швеция утвердилась в роли чуть ли не главного претендента на выход в финал, особенно если учесть состояние других топ-сборных.

    Статистика для ставок

    • Пока на текущем турнире Швеция обыгрывала каждого соперника с разницей в 4+ шайбы

    • Ни в одной предыдущей встрече шведы не пропустили больше двух голов

    • Результативность Казахстана в двух встречах из трех на этом ЧМ ограничивалась двумя голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Казахстана оценивается букмекерами в 36.0, ничья — в 20.0, а победа Швеции — в 1.05.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

    Прогноз: На групповой стадии Швеция чувствует себя на все сто, разрывая в клочья не только аутсайдеров, но и крепких соперников. В текущей форме команда Халлама едва ли готова делать поблажки в рамках очередного матча.

    Ставка: Швеция победит с форой -3.5 за 1.84.

    Прогноз: Ранее в каждой без исключения игре Швеция клала минимум по шайбе в каждой двадцатиминутке, закрепляя за собой крупную победу. По аналогии, вероятно, пройдет встреча с Казахстаном, который не справится с натиском мощных скандинавов.

    Ставка: Швеция забьет во всех периодах за 1.80.

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    Казахстан — Латвия. В матче группового этапа чемпионата мира Казахстан встретится с Латвией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 14 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Казахстан — Латвия с коэффициентом 1.84.
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