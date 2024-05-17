Саутгемптон
Вест Бромвич
«Саутгемптон»
Турнирное положение: По итогам 46 матчей Чемпионшипа «Саутгемптон» занял четвертое место с 87 очками и разницей мячей 87-63.
Команда сыграла вничью на выезде в первом матче полуфинала, поэтому для попадания в финал ей нужно побеждать на своем поле в ответной игре.
Саутгемптон — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке хозяева как раз и сыграли вничью 0:0 против нынешнего соперника на выезде.
Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Саутгемптон» выиграл лишь раз при трех поражениях и при одной ничьей.
Такие результаты заставляют болельщиков всерьез тревожиться по поводу исхода данного матча, хотя дома «Святые» играют куда лучше, чем на выезде.
Адам Армстронг — лучший бомбардир команды и второй в Чемпионшипе с 21 голом.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: По итогам 46 матчей Чемпионшипа «Вест Бромвич» занял пятое место с 75 очками и разницей мячей 70-47.
Команда сыграла вничью на своем поле в первом матче полуфинала, поэтому для попадания в финал ей нужно побеждать на выезде в ответной игре.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке гости как раз и довольствовались мировой 0:0 против нынешнего соперника дома.
Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Вест Бромвич» выиграл лишь раз при трех поражениях и при одной ничьей.
Такие результаты не обещают коллективу больших шансов на успех, особенно с учетом того, что «Дрозды» не смогли выиграть в четырех последних выездных матчах.
Брэндон Томас-Асанте — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 11 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Саутгемптон» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Вест Бромвича» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.45, победа «Вест Бромвича» — в 4.70.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости уступили своим соперниками. Проиграли они и три последних своих выездных поединка.
Хозяева при этом выиграли три из четырех своих последних домашних матчей.
Ставка: «Саутгемптон» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев, а также в пяти из шести последних поединков гостей.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.92