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    Выйдет ли «Саутгемптон» в финал плей-офф Чемпионшипа?

    «Саутгемптон» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Вест Бромвич»
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    Адам Армстронг (справа)
    В пятницу, 17 мая, в ответном матче полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа «Саутгемптон» в родных стенах сыграет против «Вест Бромвича». Начало игры — в 22:00 по мск. «Саутгемптон» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф 17 Мая 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:00 Вест Бромвич

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: По итогам 46 матчей Чемпионшипа «Саутгемптон» занял четвертое место с 87 очками и разницей мячей 87-63.

    Команда сыграла вничью на выезде в первом матче полуфинала, поэтому для попадания в финал ей нужно побеждать на своем поле в ответной игре.

    Саутгемптон — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке хозяева как раз и сыграли вничью 0:0 против нынешнего соперника на выезде.

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Саутгемптон» выиграл лишь раз при трех поражениях и при одной ничьей.

    Такие результаты заставляют болельщиков всерьез тревожиться по поводу исхода данного матча, хотя дома «Святые» играют куда лучше, чем на выезде.

    Адам Армстронг — лучший бомбардир команды и второй в Чемпионшипе с 21 голом.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: По итогам 46 матчей Чемпионшипа «Вест Бромвич» занял пятое место с 75 очками и разницей мячей 70-47.

    Команда сыграла вничью на своем поле в первом матче полуфинала, поэтому для попадания в финал ей нужно побеждать на выезде в ответной игре.

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  • 14/05/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке гости как раз и довольствовались мировой 0:0 против нынешнего соперника дома.

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Вест Бромвич» выиграл лишь раз при трех поражениях и при одной ничьей.

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    Такие результаты не обещают коллективу больших шансов на успех, особенно с учетом того, что «Дрозды» не смогли выиграть в четырех последних выездных матчах.

    Брэндон Томас-Асанте — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Саутгемптон» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Вест Бромвича» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.45, победа «Вест Бромвича» — в 4.70.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости уступили своим соперниками. Проиграли они и три последних своих выездных поединка.

    Хозяева при этом выиграли три из четырех своих последних домашних матчей.

    Ставка: «Саутгемптон» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев, а также в пяти из шести последних поединков гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.92

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    «Саутгемптон» — «Вест Бромвич». В пятницу, 17 мая, в ответном матче полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа «Саутгемптон» в родных стенах сыграет против «Вест Бромвича». Начало игры — в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 1.80.
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