Моуринью может вернуться в «Юнайтед»

По информации источника, Моуринью заявил доверенным лицам, что «пешком бы дошёл» до Манчестера, чтобы во второй раз возглавить «Юнайтед».
Напомним, Моуринью сменил Луи ван Гала на посту главного тренера клуба в мае 2016 года и в свой первый сезон привёл «Юнайтед» к победе в Кубке лиги и Лиге Европы. Во второй сезон Моуриньо поднялся на вторую строчку в таблице АПЛ и дошёл до финала Кубка Англии. В декабре 2018 года португалец покинул клуб.
Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.
Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».