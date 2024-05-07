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    Моуринью может вернуться в «Юнайтед»

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    Известный португальский тренер Жозе Моуринью хочет снова возглавить английский «Манчестер Юнайтед», однако клуб не хочет вновь назначать специалиста. Об этом сообщает Manchester Evening News.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    По информации источника, Моуринью заявил доверенным лицам, что «пешком бы дошёл» до Манчестера, чтобы во второй раз возглавить «Юнайтед».

    Напомним, Моуринью сменил Луи ван Гала на посту главного тренера клуба в мае 2016 года и в свой первый сезон привёл «Юнайтед» к победе в Кубке лиги и Лиге Европы. Во второй сезон Моуриньо поднялся на вторую строчку в таблице АПЛ и дошёл до финала Кубка Англии. В декабре 2018 года португалец покинул клуб.

    Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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