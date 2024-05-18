В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 18 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Бостон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного чемпионата массачусетский клуб заработал 109 баллов, с которыми обосновался на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Для команды Джима Монтгомери текущая плей-офф кампания подразумевает серию суровых испытаний, которые начались в раунде с «Торонто», где судьба победителя была решена в овертайме седьмой игры.

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В четвертьфинале «Бостон» потерпел три поражения в четырех встречах и приблизил себя к неминуемому краху, но во встрече №5 на катке «Флориды» сумел забрать непростую победу — 2:1, благодаря которой остался в игре.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: По-прежнему в составе «Бостона» будут отсутствовать Брэд Маршан, Мэтт Пойтрас и Милан Лучич.

Состояние команды: Несмотря на победу в предыдущей игре, «Бостон» не выглядит готовым к тому, чтобы изменить траекторию складывающейся неудачно серии даже с учетом того, что шестая встреча пройдет на его территории.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Последний регулярный сезон команда из Санрайза закончила в компании лидеров — на третьем месте в таблице Восточной конференции со 110 набранными очками.

Последние матчи: Текущий постсезон команда Пола Мориса начала в некоторой степени непринужденно, налегке пройдя географического соседа — «Тампу-Бэй», задержавшись лишь на пятый матч.

Совсем иначе стартовала серия с «Бостоном», в которой «Флорида» была разбита в первой игре. Тем не менее «Пантерз» не только выровняли ситуацию, но и кардинально ее изменили благодаря трем победам. Поражение же днями ранее помешало команде вновь уложиться в пять попыток.

Не сыграют: В шестом матче серии «Пантерз» не поможет Ник Казинс.

Состояние команды: На домашнем льду «Флорида» провела достаточно хорошую встречу, если вынести за рамки итоговый результат. При этом команда Мориса имеет все шансы поставить точку на катке «ТД Гарден», где ранее она одержала две убедительные победы.

Статистика для ставок

В четырех матчах серии из пяти «Бостон» не забивал больше двух голов

«Флорида» выиграла в двух гостевых встречах из последних трех

Минимум 6 шайб забрасывали команды на двоих в трех встречах из пяти в этой серии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 3.12, ничья — в 4.21, а победа «Флориды» — в 2.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.11, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Днями ранее на домашнем льду «Флорида» упустила первую возможность положить конец серии, тем не менее поражение в пятой игре не делает ее слабее: в Бостоне «Пантерз» могут прибавить в остроте и стать более непримиримыми, добившись очередной уверенной победы.

Ставка: «Флорида» победит за 2.11.

Прогноз: В четырех предыдущих очных встречах результативность «Брюинз» оставляла желать лучшего, так как 2 шайбы были ее пределом. Кажется, в матче, который в теории может стать последним, исключений ее планируется, ведь «Флорида» возвращается в «ТД Гарден» максимально собранной.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» меньше 2 за 2.45