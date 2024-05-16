ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бородюк«Сегодняшнее "Динамо" заслуживает титул». Александр Бородюк — о реванше за 86-й год, отношениях с Бышовцем, и проблемах российских тренеров в Европе
    Все новости спорта

    «Атлетико» не оставил шансов «Хетафе»

    «Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:3 (0:2), обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Хетафе Атлетико
    В 36-м туре испанской Ла Лиги «Хетафе» проиграл на своем поле «Атлетико» со счетом 0:3.

    Антуан Гризманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн

    Главным героем встречи стал французский нападающий Антуан Гризманн, оформивший хет-трик. Он забивал на 27-й, 42-й и 51-й минутах.

    Также стоит отметить две голевые передачи Самуэля Лино.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Атлетико 0:3
    Голы: 0:1 Антуан Гризманн (27'), 0:2 Антуан Гризманн (42'), 0:3 Антуан Гризманн (51') Хетафе: Давид Сория, Омар Альдерете, Гастон Альварес, Хосе Анхель Кармона, Диего Рико (Хуанми Латаса, 46'), Неманья Максимович, Илаш Мориба (Хайме Мата, 46'), Луис Милья (Yellu Santiago, 57'), Оскар Родригес (Alberto Risco, 70'), Карлос Аленья (Jordi Martin, 46'), Мэйсон Гринвуд Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Коке, Родриго Де Пауль, Пабло Барриос (Сесар Аспиликуэта, 46'), Маркос Льоренте (Рейнилду Мандава, 87'), Аксель Витсель, Антуан Гризманн (Мемфис Депай, 87'), Анхель Корреа (Родриго Рикельме, 67'), Samuel Lino (Сауль Ньигес, 76'), Хосе Хименес Предупреждения: Диего Рико (14'), Аксель Витсель (17'), Омар Альдерете (55'), Хосе Хименес (77'), Yellu Santiago (88'), Марио Эрмосо (88'), Гастон Альварес (90 + 2')

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В следующем туре «Хетафе» будет гостить у «Алавеса», а «Атлетико» примет «Осасуну».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Барселона» на втором месте?
  • «Альмерия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Лишит ли «Сосьедад» шансов на еврокубки «Валенсию»?
  • «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сумеет ли «Акрон» запрыгнуть в дуэт лидеров?
  • «Шинник» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шинник — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лидс — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Казахстан — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хуркач — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свентек — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры