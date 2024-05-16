«Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:3 (0:2), обзор голов

В 36-м туре испанской Ла Лигипроиграл на своем полесо счетом 0:3.

Главным героем встречи стал французский нападающий Антуан Гризманн, оформивший хет-трик. Он забивал на 27-й, 42-й и 51-й минутах.

Также стоит отметить две голевые передачи Самуэля Лино.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Атлетико 0:3 Голы: 0:1 Антуан Гризманн (27'), 0:2 Антуан Гризманн (42'), 0:3 Антуан Гризманн (51') Хетафе: Давид Сория, Омар Альдерете, Гастон Альварес, Хосе Анхель Кармона, Диего Рико (Хуанми Латаса, 46'), Неманья Максимович, Илаш Мориба (Хайме Мата, 46'), Луис Милья (Yellu Santiago, 57'), Оскар Родригес (Alberto Risco, 70'), Карлос Аленья (Jordi Martin, 46'), Мэйсон Гринвуд Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Коке, Родриго Де Пауль, Пабло Барриос (Сесар Аспиликуэта, 46'), Маркос Льоренте (Рейнилду Мандава, 87'), Аксель Витсель, Антуан Гризманн (Мемфис Депай, 87'), Анхель Корреа (Родриго Рикельме, 67'), Samuel Lino (Сауль Ньигес, 76'), Хосе Хименес Предупреждения: Диего Рико (14'), Аксель Витсель (17'), Омар Альдерете (55'), Хосе Хименес (77'), Yellu Santiago (88'), Марио Эрмосо (88'), Гастон Альварес (90 + 2')

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В следующем туре «Хетафе» будет гостить у «Алавеса», а «Атлетико» примет «Осасуну».