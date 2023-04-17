«Лидс» — «Ливерпуль»: счет матча 1:6, обзор голов

В первом тайме гости забили 2 гола. Сначала после отличной передачи нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо переправил мяч в ворота, а затем лидер «мерсисайцев» Мохаммед Салах отправил мяч в правый угол ворот, удвоив преимущество своей команды.
В самом начале второго тайма «Лидс» побежал отыгрываться. На 47-й минуте встречи нападающий команды Луис Синистерра сократил отставание до минимума.
После этого забивали только игроки «Ливерпуля». Сначала нападающий гости Диогу Жота пробил в правый угол ворот и попал точно в сетку — 3:1.
Затем все тот же Мохаммед Салах получил передачу от партнера по команде и зарядил по воротам.
На 74-й минуте встречи Диогу Жота сделал дубль, пробив низом в притирку со штангой — 5:1.
На 90-й минуте «Ливерпуль» забил 6-й гол. Нападающий команды Дарвин Нуньес замкнул отличную передачу.
После этого матча «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Лидс» располагается на 16-й позиции (29).