«Лидс» — «Ливерпуль»: счет матча 1:6, обзор голов

забил 6 голов в матче св рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

В первом тайме гости забили 2 гола. Сначала после отличной передачи нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо переправил мяч в ворота, а затем лидер «мерсисайцев» Мохаммед Салах отправил мяч в правый угол ворот, удвоив преимущество своей команды.

В самом начале второго тайма «Лидс» побежал отыгрываться. На 47-й минуте встречи нападающий команды Луис Синистерра сократил отставание до минимума.

После этого забивали только игроки «Ливерпуля». Сначала нападающий гости Диогу Жота пробил в правый угол ворот и попал точно в сетку — 3:1.

Затем все тот же Мохаммед Салах получил передачу от партнера по команде и зарядил по воротам.

На 74-й минуте встречи Диогу Жота сделал дубль, пробив низом в притирку со штангой — 5:1.

На 90-й минуте «Ливерпуль» забил 6-й гол. Нападающий команды Дарвин Нуньес замкнул отличную передачу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Ливерпуль 1:6 Голы: 0:2 Коди Матес Гакпо (35'), 1:6 Мохамед Салах (39'), 1:2 Луис Синистерра (47'), 1:3 Диогу Жота (52'), 1:4 Мохамед Салах (64'), 1:5 Диогу Жота (73'), 1:6 Дарвин Нуньес (90') Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Паскаль Стрёйк, Хуниор Фирпо, Уэстон Маккенни, Марк Рока, Джек Харрисон (Wilfried Gnonto, 77'), Бренден Ааронсон (Жоржиньо Рюттер, 66'), Луис Синистерра (Адам Форшоу, 77'), Родриго (Крисенсио Саммервилл, 66') Ливерпуль: Диогу Жота (Роберто Фирмино, 82'), Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 81'), Мохамед Салах (Дарвин Нуньес, 81'), Кёртис Джонс, Фабиньо (Тьяго Алькантара, 85'), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 81'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Предупреждение: Фабиньо (42')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Лидс» располагается на 16-й позиции (29).