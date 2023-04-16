Сегодня в 16:00 по московскому времени лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Арсенал» сыграет в гостях против «Вест Хэма». За ходом матча 31-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в нынешнем сезоне борются за выживание и на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице. На счету «Вест Хэма» 30 очков в 29-ти матчах, а отрыв от зоны вылета составляет 3 балла. Лондонский клуб в текущем сезоне одержал 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 27:39.

Несмотря на не самые удачные результаты в АПЛ, «Вест Хэм» продолжает сражаться за победу в еврокубке. Свой крайний матч лондонцы проводили в Бельгии, где сыграли вничью (1:1) с «Гентом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

В 30-м туре АПЛ подопечные Дэвида Мойеса обыграли другую лондонскую команду — «Фулхэм». Матч на «Крэйвен Коттедж» закончился со счетом 1:0 в пользу «молотобойцев», а единственный гол был забит в результате автогола полузащитника «дачников» Харрисона Рида на 23-й минуте игры.

«Арсенал»

«Канониры» на данный момент набрали 73 очка и после 30-ти сыгранных матчей возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Отрыв от «Манчестер Сити», который вчера обыграл дома «Лестер» (3:1), теперь составляет 3 балла. На счету «Арсенала» 23 победы, 4 ничьи и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 72:29.

В предыдущем туре АПЛ подопечные Микеля Артеты прервали свою семиматчевую победную серию в чемпионате, сыграв вничью на «Энфилде» с «Ливерпулем» (2:2). Лондонцы забили дважды уже на исходе первого получаса игры, но затем позволили «красным» сократить отставание перед самым перерывом, а за три минуты до конца основного времени Фирмино принес «Ливерпулю» ничью.

Таким образом, эта потеря очков стала для «Арсенала» первой с середины февраля, когда «канониры» уступили на «Эмирейтс» «Манчестер Сити» (1:3) в рамках перенесенного матча 12-го тура.

Личные встречи

В первом круге «Арсенал» на домашней арене одержал волевую победу со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «канониров» 8 побед, «Вест Хэм» выиграл одну встречу и еще один раз команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.43.