«Сассуоло» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

«Сассуоло» — «Ювентус» Фото: globallookpress.com
Единственный гол хозяева забили на 64-й минуте встречи. Нападающий «Сассуоло» Грегоре Дефрель совершил точный удар в нижний правый угол ворот.
Футбол. Италия. Серия А
Сассуоло — Ювентус 1:0
Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Рожерио, Давиде Фраттези, Максим Лопес, Матеус Энрике (Абдау Харрауи, 71'), Недим Байрами (Надир Цортеа, 78'), Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 46'), Арман Лорьенте (Эмиль Конрадсен Сейде, 78') Ювентус: Аркадиуш Милик (Анхель Ди Мария, 57'), Душан Влахович, Филип Костич (Федерико Кьеза, 66'), Адриен Рабьо, Леандро Паредес (Поль Погба, 83'), Николо Фаджоли (Фабио Миретти, 66'), Томмазо Барбьери (Хуан Куадрадо, 57'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Маттиа Перин Предупреждение: Федерико Кьеза (90 + 5')
После этого матча «Сассуоло» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А (40). «Ювентус» располагается на 7-й позиции (44).